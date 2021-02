Una victoria que consolida a Bolsonaro

Noticias Relacionadas Bolsonaro 2.0: obtuvo su mayor victoria política desde que es gobierno

El Congreso brasileño le dio a Jair Bolsonaro su primera gran satisfacción desde que asumió la presidencia, en enero de 2019. Ayer, los congresistas eligieron presidente de la Cámara de Diputados y también del Senado. Los victoriosos, el diputado Arthur Lira y el senador Rodrigo Pacheco, son grandes aliados del jefe de Estado. Ese resultado deja a Bolsonaro en una situación confortable hasta el fin de su mandato: le garantiza que no prosperará ningún proceso de impeachment. Esa era la nube tormentosa que gravitaba desde enero sobre el Palacio del Planalto; y que gestaba nerviosismo en el gobernante y sus ministros. Pero el triunfo bolsonarista, que le permitió arrasar a la oposición (obtuvo 302 votos de los 503 legisladores presentes) en Diputados, tiene otros contenidos igualmente favorables. Dificulta en gran medida la construcción de una candidatura de centro y centro izquierda, para competir en las presidenciales de 2022.

¿Cómo consiguió Bolsonaro revertir una situación que parecía favorecer a la oposición? No es ningún secreto que el gobierno brasileño (como el de todos los tiempos) cuenta con un mecanismo muy convincente para diputados no jugados ideológicamente. Se trata de partidas del presupuesto nacional que son adjudicadas a cada legislador, para que invierta en obras de su distrito electoral. Son en total 120 millones de dólares a repartir entre diputados y senadores. Y como se sabe, el dinero es el arma más poderosa para doblegar a los dubitativos. No sólo eso: Bolsonaro prometió que hará una “reforma” del gabinete ministerial, lo que le permitirá incluir en el equipo a ministros designados por los partidos políticos que lo apoyaron.

La derrota opositora pone en evidencia las disputas internas dentro de las propias organizaciones políticas. El arco de quienes confrontan al presidente brasileño va desde la centroderecha a la centroizquierda. Los más pesados dentro de la Cámara Baja son el Partido de los Trabajadores, el Movimiento Democrático Brasileño, el Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB), el Democrático Laborista (PDT), el Partido Socialista (PSB) y el Comunista de Brasil. A ellos se les sumó parte de Demócratas (DEM), una agrupación de derecha, más el Partido Verde, Ciudadanía y Red Solidaria (de centro). Suman en total 211 legisladores (sobre 513 en total); lo que le otorga al bloque opositor a capacidad para obstruir votaciones. Lo curioso de ese frente opositor fue la falta de alineamiento en el Senado: hasta el PT votó por el victorioso bolsonarista Pacheco.

Desde luego, Arthur Lira parece seguir estrictamente los “principios” del bolsonarismo. En la fiesta que organizó por la noche de ayer en su casa para celebrar los resultados, con 300 personas, el flamante presidente de Diputados apareció sin barbijo. La escena mostró, en el momento de mayor aglomeración, que los convidados no guardaban distancia y no exhibían protección. Pero hoy, eso apenas parece un detalle frente a la derrota de la minoría opositora. La coronación de Lira y de Pacheco representa, sin dudas, un cambio sustancial en el equilibrio de fuerzas políticas dentro del Parlamento. Refuerza una alianza de los partidos de derecha y centroderecha, que será la avalista de la candidatura presidencial de Bolsonaro en octubre del año próximo. Están dentro de esa colación el Partido Progresista, el Liberal, Republicanos, Solidaridad, Social Democrático, Social Cristiano, Avante, Patriota y el Laborista Brasileño (PTB).

El éxito del gobierno fue conmemorado también por sectores del mercado financiero. Juzgan que, a partir de ahora, Bolsonaro encomendará al Congreso la votación de leyes “necesarias para contener el gasto”. Son “reformas” que incluyen desde reducir la administración del Estado, privatizar las empresas públicas hasta definir una reforma tributaria, que incluya un impuesto al valor agregado (como el IVA) que carga las tintas especialmente entre las clases sociales más pobres. Sin embargo, las consultoras empresariales no están del todo de acuerdo. Afirmaron que, tal vez, los nuevos presidentes de Diputados y Senado apoyen a Bolsonaro en la búsqueda de suavizar las rígidas reformas previstas, a fin de garantizar la popularidad presidencial y su reelección en 2022. Con todo, esto fue literalmente un acuerdo de cúpulas que nada dice del futuro electoral, que le exigirá a la oposición nuevas alianzas.

*Autora de Brasil 7 días. Desde San Pablo, Brasil.