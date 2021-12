Embajada impulsa sitio de Memoria Esma

Periodista, escritora y ex profesora universitaria italo-argentina. Ahora residente en Roma. Más notas de Dora Salas

La Embajada Argentina conmemoró este viernes en Roma el 38mo. aniversario del retorno de la democracia en el país luego de los años del Terrorismo de Estado que causó 30 mil desapariciones forzadas, miles de detenidos y exiliados políticos y la apropiación ilegal de al menos 500 niños.

En el Día Internacional de los Derechos Humanos, el embajador argentino en Italia, Roberto Carlés, que encabezó el acto, impulsó la candidatura del Museo Sitio de la Memoria ESMA como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. “Estamos proponiendo como Patrimonio de la Humanidad a la UNESCO este sitio de Memoria”, destacó Carlés y recordó que “también se quiso hacer desaparecer” ese emblemático testimonio de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar ent5re el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

La proyección de un video sobre el Sitio ESMA y su significado a nivel nacional e internacional, el saludo y el apoyo de la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas en Argentina, Angela “Lita” Boitano, de Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y de Delia Giovanola (Abuela de Plaza de Mayo), dieron inicio a la conmemoración, que unió a distintas generaciones en el compromiso por Memoria, Verdad y Justicia.

Angela “Lita” Boitano en la proyección de un video sobre el Sitio ESMA.

Ex exiliados, ex presos políticos, integrantes de organismos de Derechos Humanos con representación en Italia, miembros de universidades, periodistas, abogados, docentes y referentes sociales italianos unieron recuerdos y presente en la común utopía y lucha por un “Nunca Más” en Argentina y en el mundo a los genocidios, a las desapariciones forzadas y a los muros y barreras entre los pueblos.

“Cambia, todo cambia”, cantó hace décadas en Italia la inolvidable Mercedes Sosa, cuando aún perpetraba sus crímenes la dictadura de Videla, Massera y Agosti. Su voz y su fuerza, inspiraron entonces confianza en el camino a recorrer, recordaron emocionados algunos de los presentes este viernes en la Embajada.

Fotos: todo listo para la fiesta de Cristina Kirchner, Lula da Silva y Alberto Fernández

En este sentido, el Sitio ESMA es emblemático. Es un monumento histórico nacional, prueba judicial del accional del Terrorismo de Estado en causas de lesa humanidad, y en consecuencia un edificio que no se ha alterado al convertirse en museo. En 2004 comenzó la recuperación del sitio y el 19 de mayo de 2015 se inauguró el Museo en el ex Casino de Oficiales. Testimonios de sobrevivientes en el juicio de 1985 y en los realizados a partir de 2004 dan a este predio un alto significado con miras a preservar y transmitir los padecimientos para que no se repitan. Pero el Sitio ESMA es sólo un eslabón de la cadena de terror operada por la dictadura. Entre los muchos centros ilegales de secuestro, tortura y exterminio figura la trilogía “Club Atlético, Banco, Olimpo”, en la C.A.B.A, base del film “Garage Olimpo” del cineasta Marco Bechis, la Mansión Seré, que recordó la película “La Fuga”, “la Perla”, el Pozo de Banfield”.

Embajador argentino en Italia, Roberto Carlés

Nada es poco para tratar de evitar la repetición de los crímenes de lesa humanidad como los cometidos en los años 70/80 del siglo pasado. Junto al Río de la Plata, al que numerosos secuestrados fueron arrojados vivos a sus aguas, un sobrio Memorial recuerda nombres, fechas de nacimiento y de secuestro o asesinato. Personalidades de distintas partes del mundo lo han visitado y lo visitan, entre las cuales el Presidente de Italia, Sergio Mattarella. Un decidido “No” a todo negacionismo, al silencio y a la impunidad. Un compromiso que lleva años y se mantiene.

En ese sentido, Carlés afirmó “ha sido especial” pues la Argentina obtuvo la Presidencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “por primera vez en su historia”. “Esto - agregó el embajador – además de ser un logro diplomático del gobierno argentino, es fruto de todos en la construcción de procesos de Memoria, Verdad y Justicia”.