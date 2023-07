Emergencia sanitaria en Perú por un nuevo brote del síndrome de Guillain-Barré

Perú declaró la emergencia sanitaria por un nuevo brote del síndrome de Guillain-Barré, debido al "aumento inusual" de casos de esta enfermedad que desde hace años castiga a la población. El ministro de Salud peruano, César Vásquez, declaró “un incremento importante en las últimas semanas, que nos obliga tomar acciones como Estado para proteger la salud y vida de la población”.

Si bien el síndrome de Guillain-Barré puede ser devastador, rara vez es fatal, aunque el gobierno se apresuró a implementar un estado de emergencia nacional movilizando recursos médicos para ir a las distintas regiones de Perú.

En lo que va del año, se han reportado 191 casos y cuatro fallecimientos, procedentes de los departamentos de Cajamarca (1), La Libertad (1) y Lima (2). Esta enfermedad corresponde a una respuesta anormal del sistema inmunológico que daña los nervios periféricos, interfiriendo con la transmisión de señales desde los nervios a los músculos.

En la mayor parte de los casos, el síndrome de Guillain-Barré se presenta en hombres adultos y en infecciones respiratorias o gastrointestinales.

Síndrome de Guillain-Barré: qué es y cómo se transmite

Los principales síntomas del síndrome de Guillain-Barré incluyen:

debilidad muscular progresiva

sensaciones anormales en las extremidades

dificultades para mover los ojos o el rostro

problemas de equilibrio y coordinación

dificultad para tragar y hablar

y, en casos severos, dificultad para respirar.

Por ello, es fundamental estar atento y buscar atención médica de inmediato si se presentan síntomas similares.

La mayoría de los pacientes sufrieron una forma progresiva de parálisis que comienza en los pies y las piernas y avanza lentamente hacia el torso y las extremidades superiores. Su diagnóstico se realiza a través de una adecuada historia clínica, con la evaluación de los síntomas, el examen físico neurológico y exámenes de laboratorio. Como toda enfermedad, su identificación temprana será crucial para el tratamiento adecuado y reducir complicaciones o secuelas.

El síndrome Guillian-Barré no se considera una enfermedad contagiosa, ya que no se transmite de persona a persona. Sin embargo, ciertas infecciones pueden desencadenar la respuesta autoinmune que conduce al desarrollo del síntoma. Entre los desencadenantes están los virus de dengue, zika, chikungunya, VIH, hepatitis A, B y C, COVID-19, y bacterias como campylobacter.

Asocian la vacuna AstraZeneca a cientos de casos del síndrome de Guillain-Barré

Si bien no se ha confirmado aún el desencadenante del brote epidémico, las muestras de pacientes tomadas por funcionarios de Salud peruanos durante el pico de cinco semanas encontraron una bacteria común en alimentos y agua contaminados, Campylobacter jejuni, que también se consideró responsable de un brote similar del síndrome de Guillain-Barré en Perú hace cuatro años.

Ni el gobierno peruano ni la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud establecieron restricciones de viaje por el brote del síndrome de Guillain-Barré, aunque podría perjudicar la industria turística del país, que, como el cuarto destino más popular de América del Sur, atrae a más de 3 millones de turistas cada año.

Las estadísticas del brote del síndrome de Guillain-Barré

Según la Organización Panamericana de la Salud, los departamentos que reportaron el mayor número de casos durante el año 2023 son Lima (50 casos), La Libertad (32), Lambayeque (20), Cajamarca (18), Piura (16), Junín (10), Callao (9) y Cusco (7). En cuanto a las defunciones notificadas, se han registrado en enero (1), marzo (1) y mayo (2).

El 58,6% de los casos notificados en 2023 corresponde a hombres (112 casos) con edades entre los 2 y 86 años, media de 41 años. El 40,3% son adultos (77 casos) entre 30 a 59 años, seguido por el grupo de adultos mayores (> 60 años) con el 26,7% de los casos (51 casos). Se registraron apenas 38 casos en menores de 17 años.

Perú acepta parcialmente en la ONU recomendaciones para mejorar los derechos humanos

El cuadro clínico preliminar presentado por los casos registrados muestra que el 23% presentó infección gastrointestinal (44 casos), el 24,1% infección respiratoria (46 casos) y el 16,2%, fiebre (31 casos). En relación con la manifestación neurológica, el 71,9% de los casos presentó progresión ascendente de la parálisis (131 casos) y el 21,9% presenta algún tipo de secuela.

A partir de las características epidemiológicas clínicas y el estudio de los agentes identificados, se concluyó que este brote se asoció con la presencia del genotipo Campylobacter jejuni. Durante el año 2020, se reportaron a nivel nacional 448 casos con un promedio semanal de 11 casos, en el año 2021 se reportaron 210 casos con un promedio semanal de 4 casos, y en el año 2022 se reportaron 225 casos con un promedio semanal de 4 casos.

ML/ff