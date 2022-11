Los ecologistas pusieron el grito en el cielo este fin de semana después de enterarse de que los líderes mundiales y los delegados que asistirán a la cumbre contra el cambio climático COP27 en Egipto podrán comer carne, mientras enfrentan llamados para reducir su consumo para salvar el planeta.

Los ambientalistas aseguran que comer carne, huevos y productos lácteos daña el medio ambiente de diferentes maneras, ya que los animales de granja liberan grandes cantidades de metano a la atmósfera.

Sin embargo, los jefes de Estado y de gobierno que viajen a El Cairo, y sus comitivas, podrán acceder a un exclusivo restaurante VIP que ofrece una gran variedad de platos de carnes blancas y rojas a precios elevados, según denunciaron en las redes sociales.

La desaparición del lago Poopó, el segundo más grande de Bolivia

Nathan McGovern, del grupo Animal Rebellion, que hace campaña por la justicia animal y climática, describió el menú -que se publica en la página web de la COP27- como una "cachetada" de los poderosos: "Estos supuestos líderes se están yendo a Egipto y no se tomarán medidas reales, solo muchas palabras".

"Los científicos están llegando a la conclusión de que debemos cambiar de una dieta basada en animales a un sistema alimentario basado en plantas. Estos líderes mundiales deben parecer que les creen. Esto solo parece hacer lo que digo y no lo que hago", se quejó.

McGovern también apuntó a la inclusión de alimentos como el salmón, que se encuentra en el Atlántico a miles de kilómetros de Egipto y reprochó que no se sirvan algunos alimentos del norte de África, como el falafel y el cuscús. "¿Por qué necesitan enviar salmón desde el Atlántico?", cuestionó.

El cambio climático, en tiempo real: especialistas elaboraron mapas que permiten conocer cómo afecta a cada región

Un portavoz de la ONG The Vegan Society agregó: "Es realmente decepcionante que un evento de cambio climático tan importante como la COP27 esté sirviendo carne y pescado de alto impacto ambiental provenientes de otro continente".

"Esta es una verdadera oportunidad perdida para que los líderes mundiales conecten los problemas de la dieta y el clima y lideren con el ejemplo al mostrar un menú delicioso, de bajo impacto y basado en plantas para resaltar cómo estos cambios pueden marcar una gran diferencia en el futuro del planeta", planteó.

La comunidad internacional debatirá en los próximos once días en Sharm el-Sheij cómo aumentar la financiación contra el cambio climático. Allí ya se encuentran varios líderes latinoamericanos, como Gustavo Petro y Nicolás Maduro, y se espera la llegada más adelante del presidente electo brasileño, Lula da Silva.

Pese a los esfuerzos, la Tierra va camino a calentarse más de 2 grados

Medallones de res angus con papas salteadas por US$ 100, un salmón a la crema por US$ 40, un plato de mariscos de US$ 50, medallones de ternera cubiertos con salsa de champiñones por US$ 100 son algunos de los platos que podrán degustar los invitados VIP durante la conferencia.

Los menús de desayuno incluyen una "Estación de huevos" que sirve huevos "en cualquier estilo", así como un área salada con salchichas a la parrilla. Durante el almuerzo podrán degustar mini hamburguesas o platos tradicionales egipcios.

Los científicos sostienen que vacas, cerdos y otros animales de granja liberan a la atmósfera grandes cantidades de metano, unas 25 veces más eficaz que el dióxido de carbono para atrapar el calor.

Países en desarrollos piden financiación más barata para combatir el cambio climático

Se estima que la cría de animales contribuye con alrededor del 5,8% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Y estos gases, incluidos el dióxido de carbono (CO2) y el metano, atrapan parte de la energía saliente de la Tierra, reteniendo así el calor en la atmósfera y calentando el planeta.

Criar ganado también significa convertir los bosques en tierras agrícolas, lo que significa que se están talando los árboles que absorben CO2, lo que contribuye aún más al cambio climático.

Los ambientalistas calculan que se talan más árboles para disponer de tierra para cultivos, ya que alrededor de un tercio de todo el grano producido en el mundo se utiliza para alimentar a los animales criados para el consumo humano.

Las granjas industriales también requieren grandes cantidades de agua, con 542 litros de agua que se utilizan para producir una sola pechuga de pollo.

Además de esto, el fertilizante a base de nitrógeno utilizado en los cultivos aumenta las emisiones de óxido nitroso. El óxido nitroso es unas 300 veces más efectivo para atrapar el calor en la atmósfera. Estos fertilizantes también pueden terminar en los ríos, lo que aumenta aún más la contaminación.