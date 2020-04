Endeudados y sin respuestas ni soluciones: así están los argentinos varados en India

por Bàrbara Defoix

Miles de argentinos siguen varados en el exterior por la pandemia de coronavirus. El presidente Alberto Fernández interrumpió los vuelos de regreso ante el aumento de los casos y como prevención para evitar un mayor contagio de la población. Sin embargo, muchos de los ciudadanos que quedaron afuera no tienen recursos para sostener su estadía en el extranjero, incluidos hospedaje y alimentos.

En la India son alrededor de 250 argentinos los que se encuentran en una delicada situación. A una gran parte de ellos las deudas se les acumulan y no les quedan casi recursos para pagar comida o agua. A esto se le suma el hecho de que sufren discriminación por parte de los nativos, que culpan a los extranjeros de la llegada del coronavirus.

Elina Castaño, de 39 años, voló sola a principios de marzo a la India para con la intención de visitar escuelas, estudiar el budismo y hacer yoga. Se informó con la embajada para saber si era posible viajar ante la aparición del coronavirus en Asia, pero le aseguraron que no había inconvenientes. Una vez allí tenía fecha de regreso para el 28 de marzo con un vuelo de la compañía Emirates.

Hay 250 argentinos varados en distintas ciudades de la India

“Fui a un infectólogo y me asesoré por las vacunas antes de viajar. En India el tema no estaba en alza, yo había hablado con la embajada, me dieron la visa, el pasaporte me lo sellaron y el gobierno no habló hasta después, cuando ya estaba acá”, contó la vestuarista en diálogo telefónico con PERFIL.

El 19 de marzo en la India se ordenó el confinamiento de la población para frenar la propagación del COVID-19. En ese marco, las compañías aéreas cancelaron los vuelos que tenían previstos y trataron de reubicar a los extranjeros en varios vuelos. Sin embargo, 250 argentinos permanecen en suelo indio.

“Nos cancelaron a todos los vuelos y nos empezaron a reubicar a otros vuelos, a volver a cobrarlos y no salían nunca. Ibas al aeropuerto, te subían al avión, te bajaban, te tenían 10 horas allí, la gente gritando, no había atención al cliente, volvías al hotel, te volvían a dar otro vuelo, te lo volvían a cobrar. Hasta hubo gente que salió por 4 mil dólares”, narró Castaño. Desde el 10 de marzo que no sale nadie de la India.

Argentinos varados en India reclaman asistencia al Gobierno.

Entre los varados se encuentran familias, madres con niños, una embarazada, un chico con una afección cardiaca anterior al viaje, una chica con medicación crónica e incluso a un hombre le dieron dos infartos por lo que lo tuvieron que operar e internar. Se encuentran repartidos por todo el territorio en ciudades distintas como Nueva Delhi, Agra, Rishikesh, estado de Goa, Benarés​, entre otras. Se mantienen en contacto a través de un grupo de Whatsapp.

Tras estar 20 días varados, reclaman asistencia por parte del Gobierno, puesto que desde la embajada afirman que no les llegan los recursos para asistirlos. “Nos íbamos a quedar tres o cuatro días acá y lo podíamos solventar, pero un mes más sin ningún tipo de ayuda no podemos. Y también hay que ver la ayuda que va a llegar cómo va a ser. Nosotros rellenamos los formularios de Anses, pero todavía tampoco tenemos respuestas y nos estamos endeudandonos. No sabemos cómo vamos a pagar, la situación es muy apremiante y hay un abandono de persona”, denunció la mujer.

“Tuvimos que ponernos en gastos y endeudarnos, gastar, pedir y tarjetear. El 30 por ciento del impuesto PAIS lo siguen cobrando. Y en Argentina también tenemos nuestros gastos”, detalló la vestuarista que tenía una posibilidad de trabajo que perdió debido a la pandemia. A otros argentinos, sus empresas les avisaron que les reducirían el sueldo ante la delicada situación económica, por lo que hacer frente a los gastos que supone la estadía en India son aún más difíciles de afrontar.

Coronavirus: reclamo desesperado de argentinos varados en Ecuador y en India

Y agregó: “Ni siquiera llegó nada para bancar lo básico y los pasajes por supuesto que los pagamos, pero no podemos seguir costeando cinco vuelos a los precios que los están vendiendo, a tres mil dólares algunos. Somos argentinos, estamos re devaluados y encima no corresponde porque nosotros teníamos nuestros pasajes de regreso. Estamos en otro país y cualquier cosa que pase es responsabilidad del gobierno argentino”. La propia embajada les recomendó no adquirir ningún pasaje por el momento porque posiblemente no va a salir.

“Entendemos el tema de la pandemia mundial pero creemos que ante esta situación el gobierno tiene que advertir y articular ciertas cuestiones que nos defiendan”, lamentó Castaño. Por ello, proponen que las autoridades tomen alguna medida como que los envíe a refugios, hacer acuerdos con India para que los puedan proveer de alimentos, pactos con algún hotel, eliminar el impuesto PAIS o que las asistencias médicas alarguen 10 días de cobertura sin costo.

La ola discriminatoria

A la delicada situación económica se le agrega la complicación de que los nativos empezaron a rechazar a los extranjeros que permanecen en el país, entre otras cosas porque los responsabilizan de ser ellos los que llevaron el virus hasta la India. Por eso no pueden salir a comprar agua y alimentos.

“Hay gente que se quedaba en la calle, a alguna la policía la sellaba, la hostigaba y le hacía controles. No nos movemos hace 20 días desde el 21 a la fecha. Acá no están queriendo argentinos y te miran mal, ni salimos a la calle a comprar agua mineral, que es lo básico porque no acá no se puede tomar agua de ningún lado. Tratamos de que saliera alguno de los empleados, pero tampoco quieren. Así que intentamos pedir un delivery de agua, de lo que podamos pagar que ya es nada porque estamos contando los panes para poder comer”, explicó Castaño.

#ArgentinaVaradosEnIndia



Canciller @felipe_sola y autoridades del Ministério de Salud, les presentamos la história de Violeta y Nora

250 argentinos varados en India a quienes les sellan los brazos para mostrar que son posibles portadores del virus

NECESITAN VOLVER URGENTE pic.twitter.com/crxdPv3uFB — Gustavo Segré (@segregustavo) April 8, 2020

Violeta Leunda Tosi y Nora Testa son otras dos argentinas varadas en India que grabaron un video que publicaron en Twitter en el que contaron a qué se enfrentan: “Tenemos situaciones de xenofobia, nos agreden, nos gritan ‘coronavirus’, escupen a nuestro paso, nos cierran la puerta en la cara. También ha habido argentinos que les sellaron el brazo para certificar que son posibles portadores. La situación acá cada vez está más difícil, incluso la policía empieza a agredir a los turistas”. “Tenemos el derecho de entrar a nuestro país”, añadieron.

Asimismo, Testa escribió un texto que se difundió a través de Twitter. "En India se ha desatado una xenofobia muy marcada hacia todos los extranjeros, haciendo peligroso el simple hecho de salir a la calle", expresó.