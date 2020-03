Cierre en India pone en riesgo servicios subcontratados globales

Saritha Rai y Anto Antony

Las empresas en India están intentando garantizar que los millones de personas que trabajan en las oficinas administrativas de los bancos de Wall Street y asumen el trabajo subcontratado por las empresas, desde compañías aéreas hasta aseguradoras, puedan continuar mientras el país exige un mayor trabajo desde casa en medio de un aumento en los casos de coronavirus.

UBS Group AG, Deutsche Bank AG y otros gigantes mundiales están trabajando con el grupo comercial de la industria, Nasscom, para garantizar que los estados indios clasifiquen dicho trabajo como servicios esenciales, a fin de que el personal pueda continuar trabajando desde las oficinas si es necesario.

Infosys Ltd., Tata Consultancy Services Ltd. y otras firmas indias que emplean a más de cuatro millones de personas en centros tecnológicos como Bangalore, también están solicitando que sus clientes relajen las reglas de no divulgación y otras relacionadas con la privacidad para que los empleados que deben quedarse en casa durante el cierre puedan hacer igualmente su trabajo.

“Trasladar millones de computadoras de escritorio a los hogares de los empleados, configurar el software para permitir un ancho de banda más lento y garantizar la ciberseguridad: es un ejercicio físico y logístico alucinante que nuestras empresas están haciendo en este momento”, dijo en una entrevista telefónica Keshav Murugesh, presidente de Nasscom.

La medida del primer ministro, Narendra Modi, de imponer un confinamiento el domingo en la mayor parte de India plantea un desafío importante para bancos como JPMorgan Chase & Co., así como para la industria de subcontratación de US$181.000 millones de India que maneja todo, desde acuerdos comerciales hasta reservas de aerolíneas para British Airways y reclamos de seguros.

Nasscom está pidiendo a los gobiernos estatales que otorguen exenciones especiales para su industria, a fin de garantizar que algunos trabajadores puedan ir a la oficina, donde tienen acceso a bases de datos esenciales e Internet confiable de alta velocidad, algo de lo que la mayoría de los trabajadores carece en sus hogares. Si bien muchos estados, incluido Karnataka, donde se encuentra Bangalore, y el estado de Maharashtra donde está Bombay, ya han otorgado a los centros de datos un “estado especial”, no es así en todos los ámbitos.

“La seguridad de los empleados es primordial, pero también estamos enfocados en mantener las operaciones funcionando sin paros”, dijo Murugesh.

Preocupaciones sobre la privacidad

La privacidad también es un problema, ante la posibilidad de que millones de trabajadores procesen datos confidenciales desde su hogar. El trabajo subcontratado de los bancos, las aseguradoras, las aerolíneas y los minoristas más grandes del mundo se rige por estrictos acuerdos de confidencialidad. Muchas compañías no permiten que los empleados lleven sus teléfonos al lugar de trabajo, por temor a comprometer las cláusulas de confidencialidad de los clientes, y restringen el acceso a ciertas áreas solo a aquellos que trabajan en el proyecto.

Los centros de datos de India son vitales para muchas empresas financieras globales. Barclays Plc tiene más de 20.000 empleados en las oficinas administrativas de India, quienes atienden todas las soluciones tecnológicas a nivel mundial. Deutsche Bank emplea a 10.000, mientras que JPMorgan tiene aproximadamente el triple. Barclays ha “reducido significativamente” la cantidad de personal que trabaja desde sus oficinas en India, mientras que la mayoría del personal de Deutsche Bank también trabaja desde su casa, según declaraciones de los bancos.

UBS dice que alrededor del 90% de sus 6.000 empleados en India están trabajando desde casa. El banco suizo ha elaborado una lista de 600 empleados esenciales que pueden ir a la oficina y se les ofrecerá comidas y transporte en automóviles que se limpian regularmente con desinfectante, según personas familiarizadas con los planes del banco.

Tata Consultancy Services, o TCS, con sede en Bombay, ha ordenado que el 85% de su personal global trabaje desde casa, incluida la gran mayoría de sus empleados indios, dijeron personas con conocimiento del asunto.

“Como parte de la continuidad del negocio en esta situación crítica, hemos habilitado el trabajo desde casa para un gran número de asociados de TCS”, dijo la compañía en un comunicado, agregando que sus equipos están en “pie de guerra” para garantizar operaciones sin problemas.

Infosys, con sede en Bangalore, no respondió de inmediato a las preguntas sobre la situación prevaleciente con clientes y empleados. Wipro Ltd. dijo que sus clientes han sido “solidarios” al aprobar el trabajo desde casa.

Aumento de casos

El contagio del coronavirus, que ha llegado a las grandes ciudades de India como Bombay, Bangalore y Nueva Delhi, está provocando un replanteamiento completo de cómo se ejecuta el trabajo, ya que los expertos advierten que el país densamente poblado, con 1.300 millones de habitantes y una infraestructura de salud limitada, pronto podría ser golpeado por una avalancha de casos.

El reciente aumento provocó que el gobierno de Modi recomendara bloqueos y restricciones de transporte. Todos los trenes de pasajeros y de cercanías fueron suspendidos hasta al menos el 31 de marzo. Para el lunes, el país había reportado 415 casos, incluidas siete muertes.

“A largo plazo, un modelo de subcontratación completamente nuevo tiene que evolucionar”, dice Murugesh.