Estados Unidos: Donald Trump despidió por Twitter a su secretario de Defensa, Mark Esper

"He has been terminated", con esa frase y por Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, echó este lunes 9 de noviembre a su secretario de Defensa, Mark Esper. Según reprodujo el New York Times, la desvinculación del jefe del Pentágono se produjo varias semanas después de una discusión pública por el envío de tropas militares a ciudades americanas para calmar las protestas contra el racismo tras el asesinato de George Floyd. Trump, que se niega a asumir la derrota electoral contra Joe Biden, anunció al reemplazante: el director de Contraterrorismo, Christopher Miller.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..