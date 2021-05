Familia Trump: dos miembros eran "peligrosamente cercanos" a los agentes del Servicio Secreto

La reportera del Washington Post, Carol Leonnig, afirmó a través de su nuevo libro que dos miembros de la familia del expresidente Donald Trump estaban "inapropiada y peligrosamente" cerca de agentes del Servicio Secreto.

Leoning menciona en su escrito titulado "The Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service" (El Fallo Cero: El Auge y Caída del Servicio Secreto) a la hija del exmandatario de los Estados Unidos, Tifanny Trump, y la exesposa de Donald Trump Jr, Vanessa Trump.

Ambas habrían pasado "cantidades de tiempo inusual" con agentes de la USSS y bajo las mismas circunstancias. Diferenciadas por un breve período de tiempo, procedieron a salir con algunos de los empleados asignados para la protección de su familia.

La hija de Donald Trump, Tiffany, junto a la exesposa de Donald Trump Jr, Vanessa.

Los agentes del Servicio Secreto tienen terminantemente prohibido establecer vínculos personales de cualquier tipo con aquellos a quienes deben ofrecer servicio y proteger. Esto se debe a que tales relaciones pueden nublar su vínculo.

Dicha reportera del Washington Post remarcó que todavía no está claro si el entonces presidente de los Estados Unidos estaba al tanto del nexo existente entre su hija y nuera para con el Servicio Secreto.

Sin embargo, detalló que Trump intentó suplantar a ambos agentes de la USSS debido a "ciertos parámetros físicos". "Quiero a estos tipos gordos fuera de mi destacamento. ¿Cómo van a protegerme a mí ya mi familia si no pueden correr por la calle?", dijo.

Carol Leonnig, autora del libro "The Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service".

Frente a lo expuesto por la autora, la familia del expresidente de los Estados Unidos intentará acudir a una corte judicial con el único objetivo de bloquear la publicación del revelador libro.

JFG