La foto viral del orangután que "tendió la mano" a un hombre para salvarlo

Noticias Relacionadas Repudian a Maru Botana por una anécdota sobre sus perros

La foto de un orangután que "le da la mano" a un hombre que se encuentra en un río de serpientes en Indonesia, se volvió viral. La imagen fue tomada por un fotógrafo profesional que la compartió en sus redes sociales y contó qué ocurrió después de la toma con los protagonistas.

En la escena se puede ver a un hombre que trabaja para la Fundación de Supervivencia de Orangutanes de Borneo, una organización sin fines de lucro destinada a proteger las especies en peligro de extinción, mientras se encuentra en un estanque se agua y quita serpientes del lugar, que suelen atacar a los mamíferos. En ese momento aparece el primate quien, al verlo en esa situación, decidió extenderle su mano.

El momento fue captado por el fotógrafo aficionado Anil Prabhakar, quien se encontraba en el lugar con un grupo de amigos de excursión. El profesional tomó la foto y la compartió en su cuenta de Instagram con el título: "¿Puedo ayudarlo?, y la descripción: "Una vez que la humanidad muere en la humanidad, a veces los animales nos están guiando a lo básico". Ante la repercusión que tuvo, develó qué ocurrió entre el simio y el hombre después.

La imagen se viralizó a las pocas horas de haber sido publicada por el fotógrafo. Foto: Instagram /@anil_t_prabhakar

"Las serpientes venenosas son depredadores de los orangutanes de Borneo y hubo un informe que sostenía que en ese lugar había, por eso esta persona se acercó y estaba limpiando el lugar. Vi a un orangután acercarse a él y simplemente ofrecerle su mano”, relató en declaraciones a la CNN.

En ese sentido, detalló que el hombre se alejó del mono y salió del agua, es decir, no tuvo contacto con él. Cuando Prabhakar se acercó al empleado y le preguntó el motivo de su actitud, éste respondió: "Son completamente salvajes, no sabemos cómo reaccionarán, no estamos familiarizados con ellos'”.

Sin embargo, el fotógrafo se mostró más que satisfecho con haber obtenido esa toma: “Estoy tan feliz de que ese momento me haya pasado”, aseveró al tiempo que manifestó: "Nunca esperé algo así. Simplemente registré ese momento. Fue realmente emotivo”.

Así reaccionó una mujer que encontró una serpiente en la cama de su habitación de hotel

El orangután es el único gran simio de Asia y se encuentra principalmente en Borneo y Sumatra en Indonesia. El 10% restante está en Sabah y Sarawak en Malasia. Así se desprende de un informe de la fundación BOS.

Se estima que la población de orangutanes de Borneo disminuyó en más del 80% en las últimas tres generaciones. Por ello, los simios son llevados al bosque de conservación si están heridos, en riesgo por cazadores o si se enfrentan a la destrucción de sus hábitats. Una vez que están sanos, son devueltos a la naturaleza.

F.D.S./ EA