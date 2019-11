Fotos | Así está Venecia con el fenómeno de la marea alta

La marea alta inundó buena parte de la ciudad de los canales de Venecia, en Italia. Esto obligó a que muchos habitantes del lugar y turistas deban ponerse las botas de lluvia para poder transitar en las calles elevadas. Los especialistas estiman que el fenómeno se extenderá hasta el sábado 16 de noviembre y hay preocupación en la zona.

La oficina de pronósticos de mareas detalló que el nivel del agua alcanzó 127 centímetros el martes 11 de noviembre por la mañana y que se elevó aún más por la noche. Por esto, las autoridades cancelaron preventivamente las clases en el nivel preescolares.

Los turistas deberán pagar entrada para Venecia a partir de 2020

El agua ingresó en reconocidos cafés y tiendas y muchos hoteles ofrecen a sus huéspedes botas de plástico altas hasta la rodilla. Los meteorólogos pronosticaron más lluvias intensas para las próximas horas, desde Venecia en el noreste hasta Sicilia en el extremo sur.

La marea alta dificulta los paseos de los turistas.

Más allá de las dificultades de residentes y turistas, una de las mayores preocupaciones es el estado de la basílica de San Marcos, dado que en la actualidad se encuentra inundada hasta los 70 centímetros de agua en la zona del nártex, y baña los mosaicos que forman el suelo y las columnas que acaban de ser restaurados después del agua alta que sufrió en octubre de 2018.

Así se encuentra Venecia este miércoles 12 de noviembre.

Uno de los llamados Procuradores de San Marcos, Pierpaolo Campostrini, expresó su preocupación en declaraciones al diario local Il Gazzettino porque “no existen sistemas de defensa cuando el agua es tan alta”.

Venecia bajo el fenómeno de la marea alta.

En ese marco contó que no se pueden cuantificar los daños “pero que estarán ahí porque se filtra entre en los ladrillos y cuando el agua se evapora la sal permanece dentro”. Y agregó: "Tratamos de limitar el daño en el sentido de que no tenemos sistemas de defensa cuando el agua es tan alta, si no parcial en algunas áreas, por ejemplo en la capilla Zen con mamparos móviles".

Los especialistas estiman que el fenómeno se termine el sábado.

"Tenemos otras herramientas de defensa pasiva con compuertas que se han movido y adaptado, y con bombas en funcionamiento. Pero esto es en gran medida insuficiente cuando el agua está a esa altura", concluyó.

