Fotos | El desastre de Guayaquil, donde no hay ataúdes para tantos muertos

La pandemia del nuevo coronavirus en Guayaquil (Ecuador) está llevándose por delante a médicos y enfermeras, la primera línea de choque contra la pandemia. La velocidad de contagio dentro del sistema de salud de esta ciudad ecuatoriana, ya minado por la ola de pacientes, podría debilitarlo aún más antes de que llegue lo peor. Se espera que en las próximas semanas mueran hasta 3.500 personas por la covid-19 solo en la provincia de Guayas y su capital, Guayaquil, una de las ciudades más castigadas en América Latina, según proyecciones oficiales.

Ecuador contabiliza más de 3.700 casos con 191 muertos desde el 29 de febrero. Un médico que está en la primera línea de acción relata lo que está ocurriendo en las salas de emergencia: "Lamentablemente mandamos a las personas a morir en la casa porque no tenemos nada que ofrecer, no hay ni siquiera tomas de oxígeno". "Son centenares de familiares y personas que están clamando ayuda" en hospitales, pero ahí no hay más que ofrecer "que cadáveres". Incluso ya se ven cuerpos en los pasillos de emergencia, relata.

La pandemia, que ya mató a más de 73.000 personas en el mundo, desbordó muy pronto al sistema de salud en Guayaquil, donde las funerarias no pudieron abastecer con ataúdes para sepultar a los fallecidos que se acumulan en casas, centros de salud y depósitos, al punto de tener que recibir donaciones de inéditos ataúdes de cartón.



Para mitigar este problema, la Asociación de Cartoneros de Ecuador donó al Gobierno 3.000 ataúdes de cartón corrugado para las sepulturas, de los cuales 1.000 fueron enviados a Guayaquil, informó el diario El Comercio.

El organismo que recoge los cuerpos de fallecidos, desde el pasado 23 de marzo hasta el sábado 4 de abril, retiró 1.350 cadáveres en domicilios y en hospitales públicos por distintas enfermedades, incluyendo casos confirmados y con sospechas de Covid-19. Jorge Wated, encargado de la Fuerza de Tarea que gestiona los levantamientos e inhumaciones, cree que "un ataúd de cartón es más digno que enterrarlos en bolsas o sin nada".



Se espera que en los próximos días se realicen 100 inhumaciones diarias, pero ninguna funeraria cuenta con ataúdes de madera en Guayaquil y conseguir uno, que usualmente cuesta unos US$400, puede implicar desembolsar US$800 y hasta 1000, dijo un testigo a El Comercio. La Federación de Funerarias de Guayaquil confirmó al periódico que la masiva demanda de cofres desbordó la capacidad de las funerarias, por lo que los ataúdes de cartón se convirtieron en la opción obligada en medio del dolor, son más ecológicos que las bolsas de plástico y cuestan US$250.

Cientos de cadáveres pasaron días en sus viviendas antes de que fueran retirados por militares y policías. Otros cuerpos también tardaron en ser recogidos en las calles, bajo la sospecha de que murieron por la pandemia. Esa situación, en una ciudad caliente y húmeda como Guayaquil, aumentó el pánico. La crisis quedó reflejada en un caso dramático conocido este lunes. La desesperación llevó a un hombre de 84 años a quitarse la vida cubriéndose con una manta, rociada en combustible y prendiéndose fuego, tras haber perdido a un hijo en la pandemia.

DS