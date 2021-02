GameStop: Cómo los micro inversores sacudieron a Wall Street

En la semana del 25 al 29 de enero de este año, los titulares de la prensa financiera, e incluso general, fueron tomados por asalto por lo que sucedía con las acciones de una empresa llamada GameStop, que vende juegos electrónicos en centros comerciales.

En solo unos días la acción de este empresa se disparó pasando de $76 dólares el 25 de enero a $347 apenas dos días después, para caer a $193 el 28 de enero y volver a subir al otro día.

Detrás de esta vertiginosa montaña rusa había miles de pequeños inversores, agrupados en un foro de la red social Reddit, el WallStreetBets, que compraban acciones, en su mayoría a través de una aplicación, Robin Hood.

WallStreetBets de Reddit: quiénes son los trolls que operan en la bolsa de Wall Street

Radio Francia Internacional entrevistó al economista y profesor de la Universidad de Columbia, Martín Uribe, para comprender y analizar la saga de GameStop.

RFI: ¿Por qué es tan importante lo que sucedió con Gamestop?

Martín Uribe: Es importante porque lo que ha surgido es un nuevo participante en el mercado bursátil, que es el participante de micro menudeo. Es decir participantes "pequeños", por decirlo de alguna manera, pero con la posibilidad de coordinarse con otros participantes pequeños. Entonces eso genera una masa que puede mover el mercado. Este nuevo participante ha surgido debido a dos desarrollos que han ocurrido en la tecnología de información. Uno es el desarrollo de las redes sociales, que ya están desde hace bastante tiempo y la otra es la aparición del comercio electrónico bursátil que permite fraccionar acciones en pedacitos muy pequeños y vendérselos a participantes también muy pequeños. Toda esta gente que está participando vía las redes sociales son personas en general muy jóvenes, de 18 o 19 años que tienen pocos ingresos y con poca plata pueden participar [en el mercado] dándole acceso a un franja de la población que antes estaba excluida.

Ejecutivos de GameStop ganarían US$1.300 millones tras espectacular suba

RFI: ¿Cómo explicaría el short selling o posición corta?

Martín Uribe: Lo que hacían los hedge funds [fondos de cobertura, ndlr] al shortear, o sea al acortar sus posiciones, era lo siguiente: ellos tomaban una acción, en este caso de GameStop, que es un negocio que vende juegos electrónicos en los centros comerciales, algo que la gente no hace más. Es decir, uno compra juegos electrónicos por internet. Entonces muchos creyeron que era una empresa que estaba sobrevaluada y apostaban a que el precio de esas acciones iba a caer. Entonces la idea de shortear es: si vos esperas que una acción caiga en precio ¿cómo podés hacer plata con eso? En este caso, lo que los hedge funds hacían era contactar a alguien que tenía acciones de GameStop y se las alquilaban, digamos por dos meses, porque creían que en dos meses el precio iba a caer. Luego las vendían inmediatamente a un precio alto, porque todavía estaba alto el precio, y se sentaban a esperar. Cuando el precio cae, las vuelven a comprar y se las devuelven a la persona que se las alquilaron. Es decir, las venden caras hoy y dentro de un mes, cuando la acción cae, las vuelven a comprar y hacen una diferencia. Tomar una posición corta [o shortear] es apostar a que si el precio de la acción cae, yo gano.

RFI: Se presentó esta noticia como la lucha entre David y Goliath. ¿Es así? ¿Los pequeños ganaron frente a los grandes?

Martín Uribe: Es más complejo. Porque primero la idea de comprar acciones de GameStop no surgió entre estos mini participantes con el motivo de tratar de arruinarles el negocio a los hedge funds, a los grandes inversores que estaban tomando estas posiciones cortas. Surgió por otra razón. Hubo un inversor, Ryan Cohen el fundador de Chewy, una empresa que fabrica comida para mascotas, que luego fue vendida a PetSmart, que decidió comprar muchas acciones e invirtió alrededor de 75 millones de dólares en acciones de GameStop y prometió cambiar el perfil de la empresa convirtiéndola en una especie de Amazon de los juegos electrónicos. Es decir, pasar de vender juegos electrónicos en los centros comerciales para hacerlo en internet, usando como base el hecho de que GameStop ya tiene reconocimiento de marca. Así surgió el ímpetu inicial de coordinarse entre estos pequeños participantes para comprar acciones de GameStop. Entonces, después de que Cohen compró los 75 millones de dólares en acciones y que algunos pequeños actores se sumaron a la compra, fue que surgió este segundo motivo que es de arruinar el juego a los hedge funds que estaban tomando posiciones cortas en GameStop. Fue en ese momento que se sumó muchísima más gente. Un problema que existe con la entrada de este nuevo participante, que es el el pequeño comprador coordinado, es que no es fácil coordinar perfectamente las acciones que van a tomar, y se les puede ir de las manos. Lo que pasó fue que hubo una avalancha de estos pequeños participantes comprando GameStop y el precio de la acción saltó de un valor inicial de 8,5 dólares a 460 dólares. También es compleja la evaluación de quién ganó y quién perdió en esto. Porque en David y Goliat gana David. Pero acá no es tan evidente. El precio de la acción empezó en 8 dólares, pero a medida que subía hubo micro inversores que compraron a $20, $100, $150, $200, $300, $400, hasta $460. Luego el precio cayó de $460 y hoy está en $64 [al cierren del viernes 5 de febrero]. Hubo una caída estrepitosa. Por eso, para ver quién ganó depende de cuándo vendiste la acción. Por ejemplo, si compraste a $8 y vendiste a $460 ganaste muchísima plata. Si compraste a $300 y la vendiste cuando estaba cayendo a $70 perdiste muchísima plata. Entonces, incluso dentro del grupo de los pequeños inversores hubieron quienes ganaron y quienes perdieron. Y lo mismo se puede decir del lado de los hedge funds que estaban apostando a que el precio de la acción de GameStop caiga. Cuando la acción sube, estos grandes hedge funds que tenían posiciones cortas, pierden. Cuando la acción estaba a $100 algunos hedge funds que la habían vendido a $8 y ahora la tenían que comprar a $100, decidieron cerrar la posición para tratar de disminuir pérdidas, en este ejemplo de $92. Pero otros esperaron más tiempo, hasta que cayó a $65, perdiendo menos o quizás ganando algo de plata. De ambos lados hay perdedores y ganadores. E inclusive entre los intermediarios, por ejemplo no está claro si la aplicación Robin Hood hizo plata o no. Esa empresa es muy secreta en términos de revelar sus posiciones. El panorama es complejo en el sentido de que no es cierto que los pequeños le ganaron a los grandes, sino que hubo ganadores y perdedores en ambos lados. Es lo que siempre pasa cuando hay cambios no fundamentales en los precios de las acciones, es decir que no se fundamentan en el valor de la empresa que esas acciones representan. Si hay una burbuja en una acción vos vas a ganar o perder dependiendo de cuando elegís salirte de la burbuja. Y esto es así para los dos lados, ya sea en el lado corto o en el lado largo de la posición. En ambos casos, en este tipo de burbujas, es importante cuando te salís del juego.

No te rías de un nerd

RFI: En los últimos días el mercado de la plata fue uno nuevo objetivo de los inversores en Reddit. ¿Es algo parecido?

Martín Uribe: Es algo más o menos parecido. Por supuesto tomando en cuenta de que el mercado de la plata es un mercado totalmente diferente en términos de volumen en el mercado global, entre otras cosas. GameStop globalmente tiene un papel muy pequeño. Lo que sucedió con GameStop fue como la primera gran manifestación de este nuevo actor bursátil. Pero quienes participan en los mercados aprenden. Cuando hay un nuevo participante, los mercados primero generan sus anticuerpos, se van adecuando. Los que se quemaron ya son más cautelosos, ya sea pequeños o grandes. Es una lección para los reguladores. Lo que sucedió con la plata, que fue un pequeño movimiento no tan pronunciado como lo de GameStop, debería dar una indicación a los reguladores de que no es una buena idea apresurarse a regular estos mercados. Deberían esperar y no apurarse en intervenir, mientras que no pase nada muy grave, porque quizás la intervención pueda ser peor que la enfermedad. Hubo un caso muy famoso en 1955 con una persona que acaparó toda la cosecha de cebollas en Estados Unidos y manipuló el mercado de futuros de ese alimento. Lo que hizo el gobierno fue rápidamente prohibir el mercado de futuros de cebollas. Hay un gran debate en los Estados Unidos sobre si el precio de la cebolla se volvió más o menos volátil después de esa decisión. Entonces muchas veces la regulación apresurada no es conducente a un mercado más estable o a una mejor asignación de recursos.

GameStop pasa de la ruina a multiplicar su valor gracias a Reddit WallStreetBets

RFI: ¿Qué significa esto para el futuro de los mercados?

Martín Uribe: Es un cambio fundamental en los mercados. Lo que deberíamos esperar es ver si en el futuro este nuevo participante le impone al mercado un cierto aumento en la volatilidad. Pero los mercados aprenden y van a empezar a tratar de coordinarse mejor. Por ejemplo, si yo soy un participante que me quemé en el pasado, no me voy a subir tan rápido a la montaña rusa. Y lo mismo pasa con los grandes inversores que toman posiciones cortas. Van a tomar en cuenta a estos nuevos participantes y no van a ser tan agresivos en sus posiciones cortas. Es cierto que en primera instancia este nuevo participante genera más volatilidad en el mercado, pero también es cierto que los participantes aprenden.

RFI: ¿Veremos en el futuro este tipo de inversiones en otras bolsas del mundo?

Martín Uribe: En toda economía, donde se permita la instalación de plataformas de comercio electrónico bursátil tipo Robin Hood, que le dan acceso a pequeñísimos inversores a la compra de fracciones de acciones, tarde o temprano este tipo de participantes en el mercado van a emerger. Hay mucha gente que quiere tener acceso al mercado bursátil, que quieren hacer sus propias compras, sus propias ventas y su propio trading.

Entrevista realizada por Hugo Passarello Luna.

Fuente RFI