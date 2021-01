WallStreetBets de Reddit: quiénes son los trolls que operan en la bolsa de Wall Street

Olga Kharif

Con el nuevo repunte de GameStop Corp. a niveles récord el miércoles, que ha elevado su valor bursátil a más de US$23.000 millones, la afligida minorista de videjuegos ahora vale casi tanto como Delta Air Lines Inc. y más que Kellogg Co.

Esta es una empresa que algunos analistas básicamente anularon hace un año, que ha estado cerrando cientos de tiendas, que ha luchado durante años por recobrar importancia en la era de Amazon.com Inc.

Pero las acciones de GameStop ya no están arraigadas en la realidad empresarial después de que los fanáticos de Reddit las impulsaran a niveles estratosféricos, parte de un fenómeno bien documentado que se ha extendido a AMC Entertainment Holdings Inc. y Tootsie Roll Industries Inc.

GameStop actualmente vale casi más del 90% de las compañías estadounidenses que integran el Russell 3000. Se cotiza alrededor de 67 veces su valor libro, lo que la ubicaría en el lugar 34 del índice, justo detrás de Zoom Video Communications Inc.

Entonces, ¿cuánto vale realmente GameStop, si viviéramos en un mundo donde los usuarios de Reddit nunca hubieran seguido este camino? Probablemente alrededor de US$2.000 millones.

En alrededor de US$326, el precio de la acción es más de 10 veces mayor de lo que sería basándose en los fundamentos de la compañía. Los analistas generalmente analizan el flujo de caja, el crecimiento y la deuda para determinar sus precios objetivo. Por supuesto, ese sistema no ha funcionado tan bien en la era actual, pero aún proporciona una idea de lo que podría valer GameStop en un universo paralelo, o en este universo, una vez que se calme la histeria.

“Creo que es justo decir que el mercado está completamente desconectado de los fundamentos de GameStop aquí”, dijo Matthew Kanterman, analista de Bloomberg Intelligence. GameStop, con sede en Grapevine, Texas, no ha querido comentar sobre su repunte bursátil.

La empresa ha estado en dificultades durante mucho tiempo, incluso después de varios intentos por modernizar su negocio, incluido un intento fallido por ofrecer teléfonos móviles. Las nuevas consolas de juegos introducidas en el otoño le dieron un impulso a las ventas, pero aún se proyecta una caída de 18% en los ingresos de este año fiscal.

Si bien el próximo año debería ser mejor —con un crecimiento de un dígito en las ventas, según estimaciones de Bloomberg—, continuará quemando capital. La compañía ha estado reduciendo sus operaciones y, como la mayoría de los minoristas físicos, aún sufre los efectos de la pandemia. En el largo plazo, enfrenta una transición hacia los juegos en línea a la que será difícil que se adapte una cadena física en expansión.

“Los fundamentos se tratan de empresas que finalmente le devuelven efectivo a los accionistas, por lo general, en la forma de dividendos, pero GameStop no va a hacer eso”, dijo Anne Stevenson-Yang, cofundadora de J Capital Research.

Plan de reestructuración

El inversionista activista Ryan Cohen, quien ganó una fortuna con Chewy.com, es visto como un potencial salvador de GameStop. Cohen quiere expandir la línea de productos de GameStop para que se parezca más a la de Amazon.

Pero una reestructuración tomaría tiempo y no es seguro que tenga éxito.

“Soy escéptico, incluso ahora con el régimen de Cohen, de que puedan sacar de manera significativa a este arco de esto”, dijo Kanterman. “En el pasado, han intentado —y fracasado— diversificarse varias veces fuera de los juegos físicos (teléfonos móviles, coleccionables, creación y edición de sus propios videojuegos) solo para finalmente salir de todos esos negocios”.

GameStop dijo durante su última conferencia telefónica trimestral que anunciaría su estrategia en enero. Y Cohen se unió recientemente a la junta del minorista, lo que ofrece nuevas esperanzas.

