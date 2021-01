Mercado Libre alcanza el valor de US$ 100.000 millones en Wall Street

Este lunes, las acciones de Mercado Libre superaron los US$ 2.000. De esta forma, el valor de mercado de la compañía creada por Marcos Galperín alcanzó un valor de mercado de US$ 100.000 millones. Así, triplicó su piso del año pasado. Para tener una mejor dimensión del logro alcanzado se puede decir que Mercado Libre equivale a 20 veces todos los bancos que operan en la Argentina.

Cabe señalar que los títulos de Mercado Libre comenzaron a escalar en Wall Street desde el 23 de marzo de 2020, en contraposición con lo que sucedía con otras compañías en pandemia. Vale destacar que el tipo de servicio que brinda la empresa lo favoreció a crecer exponencialmente en un momento de crisis mundial.

Los números contables de la tecnológica impactan de lleno en el bolsillo de Marcos Galperin, uno de sus principales accionistas. Según el Ranking Billionaires que elabora Forbes en tiempo real, el empresario acumulaba una fortuna de US$ 8.100 millones y se posiciona en el puesto 289 entre los hombres más ricos del planeta, un ranking que lidera el fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos (US$ 189.000 millones) y a Elon Musk (US$ 183.600 millones).

En 2020 Mercado libre facturó más de US$ 20.000 millones por ventas online en la región, lo que representa una suba del 46%,5 con respecto a 2019. Según un informe del portal norteamericano eMarketer hay tres países donde el volumen de ventas se destaca por sobre los demás: Brasil (US$ 10.970 millones), Argentina (US$ 4.410 millones) y México (u$s4.060 millones), indica un informe del portal estadounidense eMarketer, especializado en comercio minorista.

Crecimiento sostenido

Mercado Libre llegó al Nasdaq en 2007, la bolsa donde cotizan las acciones de las principales compañías tecnológicas del mundo. Y se convierte en la primera empresa tecnológica de América Latina en hacer su oferta pública de acciones (IPO). En 2017, la empresa ingresó por primera vez al índice Nasdaq100. Además, Galperin ya forma parte del ranking de los más ricos del mundo con una fortuna superior a los US$ 1.000 millones.

Por otro lado, vale resaltar que la firma, al igual que Amazon en Estados Unidos, cuenta con dos flotas de aviones, primero en Brasil y posteriormente en México. En ambos casos, son cuatro aviones contratados a líneas aéreas privadas, que operan en forma exclusiva para su compañía. Los mismos, llevan el color amarillo, el logo distintivo de la marca y el nombre de la empresa.

En su último balance trimestral, Mercado Libre que obtuvo una ganancia bruta de US$ 480 millones. Por otro lado, en ese período facturó US$ 5.902 millones. "El 70% de ese valor proviene de transacciones realizadas desde dispositivos móviles", dijo la empresa. En cuanto a cantidades, en el trimestre se vendieron 205,7 millones de artículos, lo que implica un crecimiento interanual del 109,9%. Todos datos que ratifican el buen momento que atraviesa el comercio electrónico en el país y también en la región.