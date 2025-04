El libro de una exempleada de Meta, otro dolor de cabeza para Zuckerberg

Mark Zuckerberg sumó un nuevo dolor de cabeza a partir de la publicación de Gente despreocupada, un libro que revela el entramado de poder detrás de su imperio tecnológico. El escándalo mediático ocurrió en medio del multimillonario juicio contra Meta, la compañía dueña de Facebook que está acusada de haber creado un monopolio ilegal mediante la compra de Instagram y WhatsApp.

La controversia mediática se desató a partir de la creciente popularidad de Careless People (Gente despreocupada), las memorias escritas por Sarah Wynn-Williams, exdirectora de Políticas Públicas de Facebook entre 2011 y 2017. El libro rápidamente alcanzó el primer puesto en la lista del New York Times y el segundo en Amazon de Estados Unidos. Retrata desde dentro el funcionamiento de la empresa durante sus años de expansión global, incluyendo episodios incómodos protagonizados por sus altos ejecutivos, abuso de poder, presión a empleados y cierta complacencia hacia China.

Sin embargo, al día siguiente de su lanzamiento, Meta obtuvo una orden judicial provisional que prohíbe a la autora promocionar públicamente el libro, en base a una presunta violación de un acuerdo de no difamación firmado al abandonar la compañía, algo que fue tildado de "censura" por parte de la editorial.

Zuckerberg es un líder "obsesionado", según la descripción del libro

Wynn-Williams, exdiplomática neozelandesa y exdirectora de políticas globales durante la etapa de crecimiento global de Facebook, ofrece un retrato en primera persona del funcionamiento interno de la compañía. Con una mezcla de honestidad, humor y detalles comprometedores, describe la relación de los ejecutivos de Meta con gobiernos de todo el mundo, su complacencia con China, la presión a los empleados y los abusos de poder dentro de la empresa.

La revelación del entramado institucional de una de las compañías más poderosas provocó un escándalo mediático, particularmente por su descripción de sus líderes "egocéntricos y ávidos de estatus" que les molestaba la responsabilidad y se volvieron "cada vez más ineficaces". Mientras tanto, sostiene la autora, Facebook se convertía en un vector para campañas de desinformación y cultivaba relaciones con regímenes autoritarios.

En sus memorias, publicadas el 11 de marzo, Wynn-Williams describe a Zuckerberg como un "líder obsesionado con el crecimiento, ajeno a las convenciones políticas y dispuesto a todo por la expansión de Meta".

Mark Zuckerberg

Uno de los episodios más llamativos del libro es la afirmación de que Zuckerberg le pidió al presidente chino Xi Jinping que eligiera el nombre de su hija, gesto que finalmente no se concretó. La autora también denuncia comentarios inapropiados por parte de Joel Kaplan, actual jefe de Asuntos Globales de Meta, quien la habría calificado de "ardiente". La empresa afirma haber investigado el caso en su momento sin hallar "nada grave".

Entre otros detalles, la autora afirma que Zuckerberg llegó a pedirle al presidente chino Xi Jinping que eligiera el nombre de su hija (algo que finalmente no ocurrió). También se expone su cercanía con ingenieros y su distancia con figuras políticas, en medio de un entorno laboral marcado por jornadas extenuantes y presiones constantes.

Wynn-Williams asegura que su intención no es vengarse de la compañía, sino aportar transparencia. "Tuve que preguntarme: ¿a quién beneficia mi silencio?", declaró en una entrevista antes de la orden judicial. Según ella, el libro es una advertencia en plena transición hacia la era de la inteligencia artificial, y un intento por evitar que se repitan los errores cometidos durante el auge de las redes sociales.

Denuncian que Meta quiere "silenciar a la autora"

Meta reaccionó con fuerza a la publicación, acusándola de estar "desactualizada" y de constituir "acusaciones falsas". Obtuvo una medida cautelar de un tribunal de arbitraje que prohíbe a Wynn-Williams promocionar el libro, aunque este sigue disponible y cosechando altas valoraciones.

En un comunicado inusualmente duro, Meta calificó el libro como una mezcla de "afirmaciones desactualizadas y acusaciones falsas" y recordó que la autora fue despedida por bajo rendimiento. También sugirió, sin aportar pruebas, que desde entonces ha estado vinculada a grupos "anti-Facebook".

Pese a ello, la editorial ha defendido a la autora y ha denunciado intentos de censura por parte de Meta. "Estamos horrorizados por las tácticas de Meta para silenciar a nuestra autora", afirmó la editorial. En entrevistas previas a la orden judicial, Wynn-Williams, que también alegó que un alto directivo de Meta tuvo comportamientos "inapropiados" hacia su persona, negó haber sido financiada por nadie para escribir el libro. En cambio, explicó que su motivación era "dejar entrar luz" sobre cómo opera la compañía. "No me haría pasar por todo esto si no importara", concluyó.

¿Quién es Sarah Wynn-Williams?

A sus 45 años, la autora sigue trabajando en el sector tecnológico y reside en Londres junto a su marido, periodista del Financial Times. Tras dejar Meta, se ha dedicado a cuestiones vinculadas al diálogo entre EE. UU. y China sobre inteligencia artificial, incluyendo el uso de IA en armamento. Uno de los temas más delicados que aborda en el libro es el rol económico de China en el ecosistema de Meta: Wynn-Williams estima que la empresa obtiene alrededor de 18.000 millones de dólares anuales de compañías chinas que publicitan en sus plataformas.

También destaca la figura del español Javier Oliván, actual número dos de Meta, a quien retrata como uno de los pocos ejecutivos con sentido del humor. En un pasaje, lo recuerda advirtiendo a Zuckerberg que Snapchat se convertiría en una amenaza por su potencial uso para “sexting”. En otro, relata una surrealista fiesta en Cartagena de Indias con Oliván, Hillary Clinton y un actor porno, como ejemplo del caos que rodeaba a la compañía en plena expansión.

