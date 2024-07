George Clooney le pidió a Joe Biden que baje su candidatura porque "no puede ganar la batalla contra el tiempo"

El actor George Clooney, uno de los principales recaudadores de fondos del Partido Demócrata, hizo una emotiva petición el miércoles para que el presidente Joe Biden retire de la campaña presidencial en Estados Unidos.

Clooney se unió a la creciente lista de personalidades que pidieron que Biden, de 81 años, se retire de la contienda después de su terrible desempeño en el debate contra su adversario republicano, Donald Trump.

"Amo a Joe Biden", escribió Clooney, que copatrocinó con Biden una recaudación de fondos repleta de estrellas el mes pasado en Los Ángeles, donde su equipo de campaña dijo haber recaudado 28 millones de dólares.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Lo considero un amigo y creo en él... Pero la única batalla que no puede ganar es la batalla contra el tiempo", agregó el actor en el periódico The New York Times.

Elecciones en Estados Unidos: ruptura en el Partido Demócrata ante la inestabilidad de Joe Biden

El actor aseguró que el Biden de la recaudación de fondos "no era el mismo" que el Biden de 2010 ni "incluso de 2020". "Era el mismo hombre del que todos fuimos testigos en el debate", dijo Clooney, en un claro desafío a la afirmación de Biden de que lo ocurrido en el debate fue algo puntual.

El partido debería escuchar a potenciales aspirantes como la vicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de Maryland Wes Moore y otros, y "entonces podríamos ir a la convención demócrata del próximo mes y resolverlo", escribió el actor.

Más determinado que nunca, Biden pidió el lunes a los congresistas demócratas que respalden su campaña de reelección o lo desafíen en la convención del partido en agosto, desoyendo así los llamados a que tire la toalla.

"Estoy firmemente determinado a seguir en la carrera", escribió desafiante en una carta a congresistas demócratas. "El tema de cómo seguir adelante" ya se abordó "y es hora de que termine" la polémica, dijo.

El mismo día, su portavoz trató de contener la ola de especulaciones provocada por un artículo del New York Times que asegura que un experto en Parkinson ha visitado la Casa Blanca ocho veces en ocho meses, entre el verano de 2023 y la pasada primavera boreal.

"¿Ha sido tratado el presidente por Parkinson? No. ¿Está siendo tratado por Parkinson? No, no lo está. ¿Está tomando medicación para el Parkinson? No", dijo la portavoz Karine Jean-Pierre, que no precisó el motivo de la visita del experto escudándose en una obligación de "confidencialidad".

Biden recibe a los aliados de la OTAN bajo la sombra de Trump y la escalada en Ucrania

Recordó que Biden fue analizado tres veces por un neurólogo como parte de sus consultas anuales, y que en este contexto se le realizaron exámenes para detectar diversas enfermedades neurodegenerativas, con resultados negativos. Los últimos se hicieron públicos en febrero.

Biden reconoció a los congresistas que es consciente de las "preocupaciones", sobre todo desde su desastroso desempeño en un debate televisado contra su predecesor y rival para las elecciones de noviembre, Donald Trump.

A lo largo de 90 minutos se mostró muy confundido, se trabó al hablar y hasta divagó. El presidente lo achacó al desfase horario y a un resfriado, pero en los últimos días varios congresistas demócratas le pidieron públicamente que renuncie a su candidatura.

Trump dijo en una entrevista con Fox News este lunes que cree que Biden se mantendrá en la carrera por la Casa Blanca pese a los llamados para que se retire por las inquietudes que genera su aptitud mental.

"Creo que él, tú sabes, es muy posible que se mantenga", dijo Trump. "Tiene un ego y no quiere renunciar", y se refirió al debate de CNN como "extraño" porque "las respuestas que dio (Biden) no tenían mucho sentido".

Adam Smith, demócrata de mayor rango en el comité de servicios armados de la Cámara de Representantes, sostuvo que Biden debería dar un paso al costado. "Creo que se ha vuelto claro que él no es la mejor persona para llevar el mensaje demócrata", dijo Smith a CNN.

Biden no se baja, y su edad tampoco: en la ABC volvió a dejar dudas sobre su estado de salud

Otros lo apoyan, como Steven Horsford, presidente del influyente grupo de los congresistas afroestadounidenses en la Cámara de Representantes, y algunos senadores. Dijo que está "seguro" de que "el votante promedio de ahí afuera todavía quiere a Joe Biden" para un segundo mandato.

Cuando faltan solo cuatro meses para las elecciones y poco más de uno para la convención del partido, el tiempo apremia, y hay poco margen para reemplazar a Biden como candidato, y el presidente y su equipo parecen decididos a resistir el asedio.

Nada indica de todos modos que el presidente acepte renunciar y, aunque lo hiciera, el Partido Demócrata correría el riesgo de desavenencias internas y de una caótica convención de nominación en Chicago en agosto.

Si se designara a un nuevo candidato, éste tendría poco más de dos meses para hacer campaña antes de las elecciones del 5 de noviembre.

ds