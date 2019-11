Habló la "enana sociópata": dice tener 16 años y niega haber intentado matar a sus padres adoptivos

Natalia Grace Barnett —la mujer con enanismo nacida en Ucrania adoptada por un matrimonio estadounidense y luego abandonada, acusada de "sociópata"— habló en una entrevista televisiva y contó su verdad. "Quiero que escuchen mi versión", comenzó en su exposición.

La chica dice tener en la actualidad 16 años y negó rotundamente las afirmaciones de sus padres adoptivos, quienes habían dicho que presentaba conductas sociópatas y que quiso matarlos: "Mi madre adoptiva me acusó de que escondía cuchillos arriba de la heladera y quería matarlos, pero ni siquiera puedo alcanzarla, ni siquiera con una silla podía alcanzar la nevera", aseguró según consignó el medio The Sun.

Kristine y Michael Barnett adoptaron en 2010 a Natalia y la llevaron con ellos a Estados Unidos, pero tres años después la abandonaron en una casa de Indiana y se fueron a Canadá. Ahora separados, fueron arrestados en septiembre de 2019 acusados por negligencia.

Natalia durante la entrevista. Foto: The Sun

Los fiscales en el condado de Tippecanoe, Indiana, afirman que la pareja cambió la edad de Natalia de ocho a 22 años, la trasladó a un departamento y luego se fueron a Canadá en 2013 junto a sus tres hijos biológicos.

La madre adoptiva sostuvo entre otras cosas en su declaración que la chica le puso veneno a su café y que había entrado una noche al dormitorio del matrimonio para matarlos. Consultada por esto, la ucraniana negó los hechos. "Nunca entré en su habitación", aseveró entre lágrimas.

Kristine y Michael Barnett, se encuentran detenidos desde septiembre. Foto: Daily Mail

Natalia relató también un extraño episodio con su madre adoptiva: "Cuando vivía en mi primer departamento, Kristine me pidió que llamara a la Policía. Ella me dijo que los llamara y les dijera que quería lastimar a los demás y que quería lastimarme a mí misma". Entonces, acotó: "Vinieron y me esposaron y me llevaron a uno de los hospitales psiquiátricos, y esa misma noche salí. Dijeron que no estaba loca".

Ahora, Natalia fue adoptada por otro matrimonio. Foto: The Sun

Otro cabo suelto en el caso hace referencia a la edad de la chica. Si bien ella dice tener 16 años, lo cual implicaría que tenía 6 cuando la adoptaron, los Barnett afirman que su verdadera edad es 22. De hecho Kristine relató que la joven tenía un "ciclo menstrual normal" y fue diagnosticada con un "trastorno de personalidad sociópata", que generalmente aparece alrededor de los 16 años.

Natalia cuando vivía con los Barnett. Foto: The Sun

Nuevo comienzo. Natalia vive desde hace unos años con Cynthia y Antwon Mans, una pareja que la cobijó y quienes afirman que "no hace nada más que amar a sus hermanos". Ellos crene que Kristine pensó en Natalia como una carga y alegan que "la volvieron a envejecer" para que se ajustara a su narrativa de los acontecimientos.

Desde hace algunos años, Natalia vive con los Mans. Foto: Daily Mail

Como en la pantalla grande. El caso de Natalia es muy similar a la historia de ficción del film La Huérfana, donde una pareja adopta a una nena que les parece adorable pero luego descubren que en realidad tiene 33 años y es una sociópata adulta que se hace pasar por niña debido a que es enana.

F.D.S./F.F.