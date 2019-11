La "enana sociópata" rompió el silencio y prometió revelar su versión de los hechos en TV

El caso de la huérfana ucraniana adoptada y luego abandonada por un matrimonio estadounidense, que la acusó de hacerse pasar por una niña cuando en realidad padecía enanismo y rasgos sociópatas, sigue generando repercursiones. La historia suma un nuevo capítulo esta semana y quizás el más importante, dado que la chica en cuestión brindó una entrevista en la televisión: "Quiero que escuchen mi versión", pidió.

Natalia Grace Barnett se sentó en un estudio de televisión después de que sus padres adoptivos Kristine y Michael Barnett fueron arrestados en septiembre. El ahora exmatrimonio contó que la adoptaron en 2010 en Ucrania y se la llevaron a vivir a Estados Unidos junto con sus otros tres hijos biológicos. Todo parecía normal hasta que comenzaron a notar comportamientos extraños en la nueva integrante de la familia.

En 2013 la abandonaron en una casa de Indiana y se mudaron a Canadá para perder todo tipo de contacto con ella. Denunciaban que en realidad Natalia tenía 22 años —y no 9 como decía— y era una sociópata adulta que se había disfrazado de niña durante años. Incluso aseguraban que intentó matar a miembros de su familia. La chica, que dice tener 16 años, encontró otra familia que le brindó un hogar luego de que los Barnett la dejaron.

En una entrevista al diario británico Daily Mail —que saldrá al aire el jueves 7 de noviembre—, la joven brindó su versión de los hechos y allí fue consultada por las afirmaciones de que había fingido ser una niña todo el tiempo. "¡No es verdad!", respondió al borde del llanto. En ese sentido, agregó: 'No es cierto en absoluto. Solo quiero que la gente escuche mi lado".

Natalia junto a su nueva familia. Foto: Gentileza Daily Mail

Ahora habrá que esperar la emisión del programa para saber en detalle qué tiene para decir en su defensa la joven, quien acudió al estudio de televisión acompañada por sus padres adoptivos. Cynthia Mans, la madre que ahora la considera como una hija, contó por su parte que cuando la abandonaron, ellos la llevaron al médico y en un escaneo óseo al que fue sometida Natalia demostró que tiene la edad que dice.

Cinthya y Natalia, juntas como una nueva familia. Foto: Gentileza Daily Mail

Hace poco más de un mes, apareció una mujer ante los medios quien dijo que era la madre biológica de Natalia. Anna Volodymyrivna Gava negó las afirmaciones que sostienen que su hija es una 'sociópata' adulta que se hace pasar por niña. "Sé exactamente cuántos años tiene Natalia: es mi hija que nació hace 16 años", aseguró.

También contó que la dio en adopción porque cuando nació los médicos le dijeron que la bebé no podría moverse, "que estaría atada a una silla o una cama", y por ello le aconsejaron que la dejara "y no arruinara" su vida. En ese marco, la madre biológica aprovechó la ocasión para pedirle perdón y le pidió que la visite en Ucrania junto con la nueva familia que se hizo cargo de ella. "Hija, perdóname por lo que sucedió hace 16 años. Espero que cuando cumpla 18 años venga a Ucrania y me encuentre. Me gustaría abrazarte y disculparme", añadió.

Anna Volodymyrivna Gava dice ser la madre biológica de Natalia. Foto: Gentileza Daily Mail

El caso salió a la luz cuando un matrimonio de apellido Barnett fue demandado y acusado de abandonar a la chica en una casa en Indiana, y mudarse a Canadá para no tener más contacto con ella. La ahora expareja argumenta sin embargo que Natalia, a quien adoptaron en 2010, los engañó con su edad y además es una "sociópata" que intentó matarlos en más de una ocasión.

Kristine y Michael Barnett fueron arrestados en septiembre. Foto: Gentileza Daily Mail

Un médico que intervino en la causa realizó pruebas de densidad ósea y confirmó que para el momento de su adopción, Natalia tenía unos 14 años y que su fecha de nacimiento fue en 1989 y no en el 2004 como les habían dicho. Pese a esto, y que los cargos que enfrentan los Barnett siguen vigentes.

Foto de Natalia cuando vivía con los Barnett. Foto: Gentileza Daily Mail

Como en la pantalla grande. El caso es muy similar a la historia de ficción del film La Huérfana, donde una pareja adopta a una nena que les parece adorable pero luego descubren que en realidad tiene 33 años y es una sociópata adulta que se hace pasar por niña debido a que es enana.

F.D.S./F.F.