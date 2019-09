Final feliz: la enana acusada de "sociópata" encontró una nueva familia

Esta semana sorprendía una noticia que parece sacada de una película: una familia norteamericana fue denunciada luego de abandonar en 2013 a una chica adoptada tres años antes, cuando creían que tenía 6 años aunque su verdadera edad estaba lejos de la niñez: tenía 14 años y un problema de enanismo. Según la familia que la adopto, la joven "era una sociópata" y hasta la acusaron de haberlos amenazado de "asesinarlos mientras dormían". Pero esa historia, similar a la de la película La Huérfana, dio ahora un vuelco más simpática: la joven fue adoptada por otra mujer.

Desde que salió a la luz, el caso de Natalia Barnett fue confuso y polémico. Primero porque Kristine Barnett -su inicial madre adoptiva- y Michael Barnett su ahora ex esposo- fueron denunciados de haberla abandonado y se defendieron de esas acusaciones declarando que se trataba de una “falsa niña” con problemas de psicopatía que había atentado contra la vida del matrimonio y sus otros tres hijos biológicos.

Entonces trascendió que habían adoptado a Natalia en 2010 a Natalia en Ucrania, y luego volvieron a Estados Unidos donde residían. Allí descubrieron no sólo que no tenía la edad que decía, 6 años, sino que era bastante mayor, algunos médicos hablaron de 14 años y otros llegaron a conjeturar 22. No solo eso, la familia Barnett denunció que Natalia intentó atacarlos en reiteradas oportunidades. Así se mantuvieron 3 años hasta que decidieron dejar a la chica en un departamento en Lafayette, Indiana, mudándose a Canadá para no tener más contacto con ella. Por eso, ahora enfrentan una denuncia por abandono.

Natalia, con su nueva familia. Foto: Gentileza Daily Mail

Un médico que intervino en la causa realizó pruebas de densidad ósea y confirmó que para el momento de su adopción, Natalia tenía unos 14 años y que su fecha de nacimiento fue en 1989 y no en el 2004 como les habían dicho.

Pese a esto, los cargos contra la expareja siguen vigentes, pero la historia dio otro giro dado que se conoció que Natalia habría encontrado una nueva familia que la cobijó en medio de toda esta confusa historia que trae en su pasado.

El caso de Natalia recorrió los titulares de los medios del mundo. Foto: Gentileza Daily Mail

Sus nuevos padres son una pareja cristiana de Indiana que, quienes tienen cinco hijos. Los adultos se llaman Antwon y Cynthia Mans, ésta última es una pastora recientemente ordenada y que además es gerente de McDonald’s, según consignó el sitio Daily Mail.

Cuando la adoptaron, Natalia presuntamente tenía 6 años y luego descubrieron que no. Foto: Gentileza Daily Mail

La mujer intentó convertirse en tutora legal de Natalia en 2016, pero retiró su petición tras saber que ella nació realmente en 1989 y no en el 2013. Pese a eso, la aceptó en su familia. Un amigo de ella fue quien declaró a la prensa que el matrimonio dio con la niña abandonada y decidió darle protección. Además, Mans criticó a los Barnett por su accionar para con la chica.

Natalia fue adoptada por los Barnett en 2010. Foto: Gentileza Daily Mail

Descargo en TV. Kristine por su parte, brindó una nota donde relató el presunto calvario que vivió con su familia al incorporar a Natalia en ella. Al borde del llanto, relató: : "Los medios me están pintando como una abusadora de niños, pero aquí no hay niños. Natalia era una mujer. Ella tenía períodos, tenía dientes de adultos. Nunca creció ni una pulgada, lo que sucedería incluso con un niño con enanismo”.

Kristine Barnett durante la entrevista que brindó a la TV. Foto: Gentileza Daily Mail

"Estaba dándole un baño y noté que tenía el vello púbico completo. Estaba tan conmocionada. Me acababan de decir que tenía seis años y era muy evidente que no lo era”, precisó. Y recordó que el día que se la dieron en adopción, Natalia estaba extremadamente nerviosa y que se le notaba que iba a necesitar mucho apoyo y atención.

También en la ficción. El caso es muy similar a la historia de ficción del film La Huérfana, donde una pareja adopta a una nena que les parece adorable pero luego descubren que en realidad tiene 33 años y es una sociópata adulta que se hace pasar por niña debido a que es enana.

