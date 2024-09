“Hay que entender una cosa: no están dispuestos a entregar el poder”

Entrevistado en el programa radial Tan lejos y tan cerca, que se emite por Radio Perfil los domingos a las 11, Jorge Argüello, exembajador de Argentina ante Estados Unidos en dos oportunidades y exrepresentante argentino ante la ONU, entre otros cargos, cree que la crisis venezolana no se resuelve sin ayuda internacional. Sugiere que una de las claves es la salida del poder de figuras comprometidas y destaca que el régimen no tenía previsto desde un comienzo entregar el poder.

—¿Qué puede hacer la comunidad internacional ante lo que vive Venezuela?

—Es una situación difícil. Creo que domésticamente Venezuela no va a poder resolver la situación institucional complicadísima que tiene. Hace falta el resto de la comunidad internacional. Y ahí hay distintas iniciativas. Miro con esperanza las gestiones que está liderando Brasil, que conforman junto con México, porque sin presión no hay salida.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El otro día leía un artículo que comentaba que había una negociación entre el National Security Council, o sea, la Casa Blanca, y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea venezolana. Esas negociaciones tienen que ver con encontrar una salida a algunas figuras del régimen. Después eso fue desmentido por la Casa Blanca, lo que no quiere decir que no sea verdad. Alguna solución se va a dar, pero no se va a dar sin el concurso de la comunidad internacional. Es una situación lamentable realmente.

—La oposición sigue abierta a una transición, manda mensajes de diálogo, incluso aunque, por ejemplo, hayan detenido al abogado de María Corina Machado.

—Hay que entender una cosa: el régimen de Nicolás Maduro no está dispuesto a entregar el poder. Entonces, cuando convoca a elecciones él dice: “Nosotros vamos a ganar en cualquier escenario”. No contemplaron la posibilidad de la derrota y, sin embargo, fueron derrotados. Por lo tanto, hay que encontrar una salida negociada. Eso está claro. Noto en la oposición dos factores positivos. El primero es cierta disposición. Hay alas más duras, pero está la comprensión de que debe haber una negociación. Y el segundo elemento positivo es que se han unido racionalmente.

Una vez estuve en el Congreso de Washington, Donald Trump todavía era presidente. Estaba en mi primer año como embajador en Washington y, en ocasión del discurso más importante de todos, que es el discurso sobre el estado de la Unión, que una vez por año pronuncia el presidente de los Estados Unidos, ante el Congreso y con todo el gabinete presente. Y en ese discurso siempre suele haber un invitado especial, pero no se sabe quién es hasta que lo anuncia el presidente. Estaba Trump dando su discurso y en un momento comienza a hablar de Venezuela. Señala la grada de arriba, “y aquí nos acompaña un hombre fundamental”, y era Juan Guaidó. Se para Guaidó y el pleno de las dos bancadas, todo el Congreso de pie, empezó a aplaudirlo. Esa fue una apuesta que fracasó. Esa apuesta fue forzar la postulación de la presidencia interina de Guaidó.