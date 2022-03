Huir de las bombas: 55 niños por minuto escapan de Ucrania según informó Unicef

En una ronda de prensa en Ginebra, el portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que “se ha llegado a la cifra de tres millones de personas” que se han visto forzadas a desplazarse por la invasión rusa. De ésta cifra, 1,4 millones son niños, representando “prácticamente un niño por segundo”, según detalló James Elder, vocero de Unicef.

More than 3 million people have fled #Ukraine because of the #war in the last 20 days.

📍 150,000 people every day

📍 6,250 people every hour

📍 104 people every minute

📍 2 people every second pic.twitter.com/wkPJoiJrwT