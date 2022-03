Influencers rusos se despidieron de Instagram antes de la prohibición

Influencers rusos se despidieron de sus cuentas de Instagram, horas antes de que el gobierno de Vladimir Putin vetara el uso de esta red social en el país.

El Roskomnadzor, el ente regulador de las comunicaciones de Rusia, comunicó la prohibición el pasado viernes pero les dio a los usuarios 48 horas de gracia para despedirse de la plataforma.

El ente ruso tomó la decisión a partir de la política de la empresa matriz Meta de permitir en Instagram y Facebook los posteos y mensajes con llamados a la violencia contra los rusos. La empresa norteamericana hizo una excepción en su política de no incitación a la violencia, siempre y cuando los posteos fuesen una manifestación política contra las fuerzas rusas que invaden Ucrania. Meta dijo que los llamados a la violencia contra los ciudadanos rusos comunes seguirán prohibidos.

Rusia acusa a Instagram de instigar la "rusofobia"

En 2021, Instagram tenía casi 60 millones de usuarios en Rusia, alrededor de un 40% de la población del país, según Statista, una firma de relevamiento de datos de mercado. La plataforma es también una gran fuente de ingresos para sus usuarios, que cobran en efectivo por postear contenido promocional de sus espónsores. Todavía no se sabe cuántos rusos lograrán seguir accediendo a Instagram a través de las Redes Privadas Virtuales (VPN).

Los rusos encuentran formas de eludir bloqueo a internet de Vladimir Putin

“El gobierno ruso ha decidido bloquear Instagram en Rusia, aislando a millones de personas de sus seres queridos y amigos de todo el mundo”, dijo Adam Mosseri, director ejecutivo de Instagram. “Sabemos que más del 80% de la gente de Rusia que tiene Instagram es seguidora de alguna página del extranjero. Es una situación aterradora y estamos tratando de hacer todo lo posible para que la gente esté segura”.

On Monday, Instagram will be blocked in Russia. This decision will cut 80 million in Russia off from one another, and from the rest of the world as ~80% of people in Russia follow an Instagram account outside their country. This is wrong.