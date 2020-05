Las fotos del incendio se desató en la torre Abbco de 48 pisos en los Emiratos Árabes Unidos

Un fuerte incendio se registró en la torre Abbco de 48 pisos en la ciudad de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos. Los reportes iniciales del medio local, Khaleej Time, indicaron que se desconoce si produneron víctimas fatales debido al siniestro aunque cayeron escombros sobre la calle. La Defensa Civil de Sharjah reportó que los residentes fueron evacuados, así como personas que viven en los edificios linderos.

El fuego empezó poco después de las 21:00 (hora local) y ha sido captado en videos que ya circulan por las redes sociales. Después de unos 50 minutos de trabajo, el fuego fue controlado.

El Abbco Tower, un edificio de apartamentos de 48 pisos, fue inaugurado en el 2006 y para contener las llamas fue necesario de la presencia de al menos doce camiones de bomberos, según reportes periodísticos de ese país.

UPDATE: At least 9 people treated for injuries, drone checking to see if anyone is trapped after fire engulfs UAE skyscraper. The fire is now under control - Gulf News pic.twitter.com/m3hSodaYcT