El drama de las princesas de dubai: dos desaparecidas y dos víctimas de "matrimonio forzado"

por Darío Silva D'Andrea

La princesa Haya Al Hussein, que hace un mes escapó de Dubai, donde vivía con su marido, para refugiarse en Londres, se presentó esta semana ante un tribunal londinense para pedir al juez una orden de protección de “matrimonio forzado”, la tutela de sus dos hijos y una orden de “no abuso” o amenazas relacionada con ella.

La princesa jordana, que se casó por motivos políticos en 2004 con el emir Mohammed, decidió acogerse a ley inglesa de protección por matrimonio forzado para evitar que una persona sea obligada a contraer matrimonio o ayudar a alguien que ya está en un matrimonio forzado, por ejemplo, evitando que la persona sea llevada al extranjero.

La justicia londinense también escuchó la petición de su esposo, el emir Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, quien reclama la inmediata devolución de sus dos hijos, la princesa Al Jalila y el príncipe Zayed. Se cree que el emir ya está planeando la boda de su hija, Al Jalila, de 11 años, del mismo modo que organizó los casamientos de sus otros 18 hijos.

La princesa jordana Haya Al Hussein al salir del tribunal de Londres esta semana.

Haya (de 45 años) no es la única princesa que escapó del férreo control que ejerce el el todopoderoso Emir de Dubai. En ese estratégico país del Golfo, los Emiratos Árabes Unidos, estos casos de "princesas rebeldes" saltaron a las primeras planas e irritaron en las altas esferas de Dubai, un país absolutamente conservador en referencia los asuntos de la familia real.

Esta ciudad Estado controla cuidadosamente en el extranjero su imagen de gran centro financiero internacional y paraíso de lujo para los turistas, con sus gigantescos centros comerciales y sofisticados rascacielos, pero suele censurar con todas sus fuerzas los temas tocantes al emir, dueño de una fortuna de 3.600 millones de euros, y a su enorme dinastía.

La princesa habría escapado de Dubai por miedo a ser torturada y encarcelada

"El soberano de Dubái escribe poesía sobre su corazón roto por la fuga de su mujer la princesa Haya, pero dado el mal trato que da a sus hijas detenidas, parece no tolerar a las mujeres salvo cuando están confinadas en su cárcel dorada", dijo a inicios de julio en Twitter el director de Human Rights Watch (HRW), Ken Roth, refiriéndose a las princesas Latifa y Shamsa, hijas del emir. Antes que Haya, esas princesas trataron de escapar pero tuvieron menos suerte.

En marzo de 2018, Latifa al-Maktum, 32 años, anunció en un video difundido en Youtube su deseo de huir de su país, afirmando que fue "torturada", y "encarcelada durante tres años" por su padre luego de una primera tentativa de fuga cuando solo era una adolescente en 2002, y criticó a "un padre que solo piensa en su imagen" y "destruye la vida de tantas personas".

La expresidenta irlandesa Mary Robinson encontró "drogada" y "trastornada" a la princesa Latifa en 2018.

"Hago este video en caso de que esto fracase, si estás viéndolo posiblemente yo esté muerta", decía el dramático video lanzado por amigos de Latifa después de una escapada digna de una película de acción, iniciada el 24 de febrero de 2018 y que fracasó de manera espectacular.

Con ayuda de una amiga finlandesa, la princesa logró salir de Dubai para embarcar discretamente en aguas de Omán, sultanato vecino, en un velero estadounidense, pero su intento fracasó en la noche del 4 al 5 de marzo, en aguas internacionales frente a Goa cuando el buque fue abordado por la marina india, según la finlandesa Tiina Jauhiainen. El gobierno de Dubai confirmó después que la princesa fue "llevada de vuelta" ante su familia y que estaba "bien".

La princesa fugitiva de Dubai habría mantenido "contactos inapropiados" con su guardaespaldas

"Drogada"

La organización con sede en el Reino Unido "Detainned in Dubai", dice que la "situación de las princesas Haya y Latifa muestran faltas graves y abusos legalizados del sistema judicial de los Emiratos, en particular en lo que respecta los derechos de las mujeres".

En el video de marzo de 2018, Latifa dijo estar marcada por el destino de su hermana mayor, la princesa Shamsa, hija del emir, quien a los 18 años había tratado de su país cuando estaba de vacaciones en Inglaterra, pero fue encontrada después de dos meses de fuga, "drogada", llevada al emirato en un jet privado y "encerrada". Desde entonces no volvió a aparecer en público. "No tiene ninguna libertad (...), está rodeada por enfermeras y debe tomar medicamentos que controlan sus pensamiento", había afirmado su hermana Latifa.

"Matrimonio forzado". Haya, hermana del rey Jordania, se casó en 2004 con el emir de Dubai en una boda pactada por motivos políticos.

Marcus Essabri, sobrino del emir exiliado en el Reino Unido, cree que Haya es “la única persona que sabe la verdad sobre lo que les pasó a Latifa y Shamsa”. “Espero que ella use el caso judicial para decirle al mundo cómo han sido tratados todos. Ella tiene la oportunidad de hacer algo bueno por estas pobres mujeres”. En una entrevista televisiva, Essabri, de 48 años, dice que es probable que la audiencia exponga los oscuros acontecimientos que vive la familia real de Dubai, mientras revela cómo su prima favorita Shamsa le confió sus planes para escapar.

“Me envió cartas pidiéndome mi ayuda y me dijo que no podía asistir a la universidad. Su vida no era la suya”, contó Essabri sobre Shamsa. Después de recibir la súplica de ayuda de su prima, Essabri habló con su tía para decirle lo infeliz que su hija estaba con su vida y, como resultado, fue rechazado por los miembros de la familia real de Dubai al punto de tener que escapar a Londres. “A la familia no le gustó que le dijeran que algo estaba mal y rompieron todo contacto conmigo”, dijo.

Batalla legal y tensión diplomática por el caso de la princesa que huyó de Dubai

"No he tenido nada que ver con ellos desde entonces. No les gustaba que alguien les hablara de Shamsa”, explicó. “Con la princesa Haya escapando, la gente verá que hay un patrón. Tres mujeres en la vida del emir han huido de su control. ¿Qué te dice eso sobre él?”, se pregunta Essabri. “La princesa Haya tiene la oportunidad de revelar lo que realmente le pasó a Latifa y Shamsa. Esta es una gran oportunidad para que ella se ponga de pie y los ayude”, agregó.