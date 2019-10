El perro que se transformó en el inesperado héroe al acorralar al líder del ISIS Al Baghdadi

Estados Unidos informó que el pasado domingo logró encontrar al líder del Estado Islámico (ISIS), Abu Bakr al-Baghdadi, pero el terrorista se inmoló cuando estaba por ser atrapado. Con el correr del tiempo, se conoció más sobre la operación militar que llevó la búsqueda y se descubrió que hubo un inesperado héroe.

Se trata de uno de los perros que trabajó con el equipo de fuerzas especiales para capturar a al-Baghdadi. Si bien aún no se conocen mucho de este can ya que la mayoría de sus datos como su nombre y otros detalles permanecen clasificados, se sabe que es un pastor belga Malinois, consignó la agencia AP.

El perro persiguió al líder del ISIS por un túnel debajo de un complejo en el noreste de Siria. Cuando el terrorista más buscado por Estados Unidos se vio acorralado, detonó el chaleco bomba que llevaba puesto y se inmoló. Tres niños murieron en la explosión y el perro que lo acorraló resultó herido, aunque por suerte, sobrevivió.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw