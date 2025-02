Jenni Hermoso, en el juicio a Luis Rubiales por agresión sexual: "Sentí miedo de ir por la calle y recibí amenazas"

Jenni Hermoso declaró este lunes en el juicio contra Luis Rubiales por los cargos de agresión sexual y coacción, afirmando que se sintió "violentada" por el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La futbolista explicó que el beso que Rubiales le dio sin su consentimiento tras la victoria de la Copa del Mundo Femenina la hizo sentir "fuera de contexto" y “violentada”. De hecho, insistió en que ese tipo de situaciones “no deben ocurrir en ningún ámbito".

En su testimonio, Hermoso también relató cómo no fue informada sobre ningún protocolo y describió cómo el incidente empañó uno de los momentos más felices de su vida. Hermoso recordó que, tras abrazarse con Rubiales y escuchar su elogio, "hemos ganado este Mundial gracias a ti", él le dio el beso en la boca. Aseguró que en ese momento no entendió bien lo que sucedía y se sintió confundida y vulnerable cuando Rubiales la sostuvo y le puso las manos sobre las orejas antes del beso. La futbolista remarcó lo incómodo que fue ese momento y cómo afectó emocionalmente la situación.

El momento en que Rubiales besa sin consentimiento a Hermoso

Tras el episodio, Hermoso relató que Rubiales le pidió que le diera una mano para grabar algo: "Me pidió por favor que le ayudara a hacer un video. Pero le dije que no. Me comentó que a su novia no le había molestado y me dijo que a los dos nos gustaba lo mismo”. Sin embargo, detalló: "Sentí miedo de ir por la calle por si alguien me estaba persiguiendo. Recibí amenazas de muerte, mensajes de todo tipo”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Jenni Hermoso fue nombrada "Mujer del Año": dijo que recibió amenazas pero que seguirá buscando "que muchas mentalidades cambien"

Además, confesó que, después del incidente, vivió momentos de angustia, temiendo por su seguridad. Rubiales enfrenta cargos por agresión sexual y coacción, y los fiscales piden una condena de dos años y medio de prisión. Su declaración está prevista para el 12 de febrero.

El juicio contra Luis Rubiales comenzó el lunes 3 de febrero

Repercusiones tras el comienzo del juicio contra José Luis Rubiales en España

Luego de que Hermoso declarara ante la Justicia, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, le expresó su agradecimiento por su valentía: "Gracias a ti y a tus compañeras sumamos una victoria más del feminismo. Hoy, más que nunca, estamos contigo", indicó, a través de su cuenta de X.

En la misma publicación, Redondo exigió que no haya "ni un beso consentido más, ni una agresión sexual más".

El mensaje de Ana Redondo en X

También se pronunció la exministra de Igualdad, Irene Montero, quien señaló: "Sabemos lo que es para una víctima afrontar un proceso judicial. Hagámosle saber que estamos orgullosamente a su lado. Jenni, no estás sola. El feminismo lo está cambiando todo. Se acabó".

Por su parte, la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, también envió un mensaje de apoyo a la futbolista: "Jenni, no estás sola. Somos miles las mujeres que estamos detrás de ti. Contigo. #Seacabó", escribió, también en sus redes sociales.

tc / ds