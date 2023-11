Jenni Hermoso fue nombrada "Mujer del Año": dijo que recibió amenazas pero que seguirá buscando "que muchas mentalidades cambien"

Jenni Hermoso, quien tomó relevancia mundial después de que un beso forzado de Luis Rubiales empañara el triunfo de España en el Mundial, fue elegida Mujer del Año por la edición española de GQ. A raíz de ello, la deportista habló de sus esperanzas de dejar un legado duradero y de sus sensaciones respecto al escándalo mediático que la tuvo como protagonista en los últimos meses.

La semana pasada, la FIFA suspendió al ex director del fútbol español Luis Rubiales durante tres años por el beso y su negativa a aceptar que había hecho algo malo. Hermoso admitió a GQ que había enfrentado una intensa presión desde el 20 de agosto, cuando Rubiales tomó su cabeza entre sus manos y le plantó un beso en la boca antes de la presentación del trofeo de la Copa del Mundo en Sydney.

"Las cosas no han sido normales nunca. Creo que por eso se ha generado tanto revuelo y, en concreto, se ha causado tanto daño hacia mi persona. He tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provoqué, que no había elegido ni premeditado. He llegado a recibir amenazas, y eso es algo a lo que no te acostumbras nunca", aseguró la referente del fútbol femenino de España.

La futbolista internacional optó por hablar sobre los momentos difíciles que ha enfrentado y cómo ha recibido apoyo de una psicóloga en preparación para su regreso al equipo nacional. Hace solo unos días, la delantera madrileña recuperó su alegría junto a sus compañeras de equipo, anotando un gol contra Italia en Salerno, lo que representó una victoria crucial para España en la Nations League.

Hermoso destaca la importancia del respaldo brindado por su psicóloga para mantenerse fuerte y no dejarse vencer: "Tener que contarlo una y otra vez me estaba haciendo mucho daño. Pero sé que lo tenía que soltar de alguna manera. Sigo trabajando en ello con la ayuda de mi psicóloga, con la que llevo muchos años. Para mí, la salud mental es tan importante como el entrenamiento diario, como las horas que tengo que dormir para poder salir al campo. Gracias a ella me siento fuerte y no estoy derrumbada o pensando en no querer jugar más a fútbol".

La acción de Rubiales, que terminó dimitiendo, provocó una indignación internacional, que se tradujo en numerosos mensajes de apoyo de personalidades de todos los ámbitos de la sociedad.

"Con todo lo que ha pasado, creo que muchas de nosotras hemos sido más conscientes de lo que realmente significa la palabra 'feminismo'", dijo a GQ.

"Nosotras, en el fútbol, hemos vivido en primera persona la lucha por la igualdad", añadió Hermoso: "Nos han llamado 'caprichosas'. Siempre se ha dicho que queríamos cobrar igual que los chicos y no era verdad". La mejor goleadora de la historia de la selección española declaró que le "da mucha rabia que digan que el fútbol femenino no genera tanto como el masculino".

"Obviamente lo sabemos y nunca hemos pedido cobrar como ellos. Simplemente, queríamos lo más básico, tener un salario mínimo, que se nos respetara y se nos diera la oportunidad de poder hacer algo muy grande", explicó.

La delantera, que hizo un regreso triunfal en octubre pasado a la Roja, marcando el gol de la victoria frente a Italia (1-0) en la Liga de Naciones, afirmó que ahora ya solo quiere "seguir disfrutando de este deporte".

