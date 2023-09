Del beso a la ruina en 20 días: la cronología del escándalo Rubiales en el fútbol español

El escándalo sobre el beso forzoso del presidente de la Federación Española de Fútbol, ​​Luis Rubiales, en los labios de la jugadora mundialista femenina Jenni Hermoso desató una protesta internacional y sumió al fútbol español en el caos.

La crisis se extendió durante veinte días hasta que este domingo Rubiales anunció su dimisión en una entrevista en el programa del conductor británico Piers Morgan.

"Voy a hacerlo [dimitir], sí, porque no quiero continuar mi trabajo", dijo Rubiales. "Mi familia y amigos me dicen que tengo que centrarme en mi dignidad y continuar con mi vida, que si no haré daño a la gente que quiero y al deporte que amo", apuntó.

La prensa española se hizo eco poco después de una carta en la que dijo que ya transmitió oficialmente su renuncia al presidente en funciones de la RFEF, Pedro Rocha.

"Hoy he transmitido a las 21h30 al presidente en funciones, D. Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de presidente de la RFEF. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA, para que mi puesto en la vicepresidencia pueda ser sustituido", empieza Rubiales en ese texto.

"Tras la veloz suspensión realizada por FIFA, más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona, es evidente que no podré volver a mi cargo. Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la Federación ni al fútbol español. Entre otras cosas porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta", continúa.

Rubiales insiste en que con su marcha quiere contribuir a la tranquilidad del fútbol español y a la fortaleza de la candidatura de España, Portugal y Marruecos al Mundial de 2030. "No quiero que el fútbol español pueda resultar perjudicado por toda esta campaña tan desproporcionada y, sobre todo, tomo esta decisión tras haberme asegurado de que mi marcha contribuirá a la estabilidad que va a permitir que tanto Europa como África sigan unidas en el sueño de 2030, que permitirá traer a nuestro país el mayor evento del mundo", asegura.

A continuación, la cronología de la crisis que llevó a Rubiales a renunciar a su cargo:

20 de agosto de 2023: Victoria sellada con un polémico beso

España gana por primera vez el Mundial femenino al vencer a Inglaterra por 1-0 en la final de Sídney. Durante la ceremonia de entrega de medallas, Rubiales, de 46 años, toma la cabeza de Hermoso y la besa con fuerza en los labios en imágenes transmitidas en vivo por todo el mundo.

Hermoso publica un vídeo en directo en Instagram mostrando la celebración en el vestuario en el que responde a las burlas de sus compañeros sobre el beso diciendo: "¡No me gustó, eh!". mientras se ríe. Un comunicado emitido por la Federación de Fútbol RFEF de Rubiales la cita posteriormente diciendo que el beso fue "un gesto natural de cariño y gratitud".

21 de agosto de 2023: Disculpa

Después de restar importancia inicialmente al incidente, Rubiales se disculpa en un video publicado en las redes sociales. "Se hizo sin mala intención en un momento de máxima exuberancia. Aquí lo veíamos natural y normal pero fuera ha causado revuelo", afirma.

22 de agosto de 2023: el gobierno interviene

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, califica el beso como un "gesto inaceptable" y dice que la disculpa de Rubiales fue "insuficiente". " Las disculpas de Rubiales no fueron suficientes y debe hacer más que eso", dice haciéndose eco de comentarios de varios de sus ministros.

La Asociación de Futbolistas Españoles, varios entrenadores, clubes y jugadoras estrella de España y de otros países también critican a Rubiales.

25 de agosto de 2023: Rubiales se niega a renunciar

Rubiales desafía las expectativas y se niega a dimitir en una reunión de urgencia de la RFEF. "No dimitiré, no dimitiré, no dimitiré", dijo en directo en la televisión española. "¿Un 'beso' consensuado es suficiente para sacarme de aquí? Lucharé hasta el final", afirma, al tiempo que critica el "falso feminismo" en un discurso que cosecha amplios aplausos.

En un comunicado ese mismo día, Hermoso dice que el beso no deseado la había dejado sintiéndose "vulnerable y como víctima de una agresión", describiéndolo como "un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte". Ella y otros 80 jugadores españoles, incluida toda la plantilla mundialista, dicen que no jugarán con la selección nacional hasta que haya cambios en la dirección de la RFEF.

26 de agosto de 2023: la FIFA toma medidas

El organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, suspende a Rubiales de todas las actividades relacionadas con el fútbol durante 90 días mientras decide medidas disciplinarias por su comportamiento. Su comité disciplinario también ordena a Rubiales y a los funcionarios y empleados de la RFEF que se abstengan de contactar con Hermosa o con quienes la rodean.

28 de agosto de 2023: Fiscalías españolas abren investigación

Los fiscales del Tribunal Penal Superior de España abren una investigación preliminar sobre el beso de Rubiales por considerar que podría constituir una "agresión sexual". Los dirigentes autonómicos de la RFEF instan a Rubiales a dimitir y piden una reestructuración "profunda" de la organización "para dar paso a una nueva era en la gestión del fútbol español".

5 de septiembre de 2023: destitución de Jorge Vilda

El seleccionador español femenino Jorge Vilda, cercano a Rubiales, es destituido por la RFEF a raíz del escándalo. Vilda era una figura controvertida y algunos jugadores habían protestado contra él y la federación antes del Mundial, y 15 de ellos se declararon en huelga. Sin embargo muchos cedieron y tres fueron convocados para el torneo.

8 de septiembre de 2023: Demanda

Los fiscales españoles presentan una demanda contra Rubiales por agresión sexual y coacción, después de que Hermoso presentara una denuncia legal oficial por el beso dos días antes.

10 de septiembre de 2023: Rubiales finalmente dimite

Luis Rubiales comunica a la federación que renuncia a su cargo y también a la vicepresidencia de la UEFA. Dijo que aguantar "no va a aportar nada positivo" y que también renunciaba para proteger a sus allegados.

Sin embargo, Rubiales insiste en que seguirá luchando por su bando. "Tengo fe en la verdad y haré todo lo que esté en mi mano para que prevalezca", afirma en una carta abierta.

