Juan Castro sobre el caso Rubiales: “Fue un error imperdonable, pero nunca tuvo un desliz público”

El periodista deportivo español contó las implicancias políticas que tuvo el acto del ahora ex presidente de la Federación Española de Fútbol. "Rubiales tenía la connivencia de este gobierno y, sin embargo, fue el que le dio la puntilla". Además, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), se refirió a los efectos inmediatos que podría tener en el plano deportivo.

¿Qué le pasó a Lusi Rubiales cuando decidió besar sin consentimiento a Jenni Hermoso?¿Fue producto de la exaltación? ¿Estaba atravesado por alguna sustancia o simplemente es así?

A Rubiales se le escapó la tortuga, apostando a términos maradonianos. No sé cómo es habitualmente, pero no fue el comportamiento adecuado de un presidente de una Federación. Habían pasado muchas cosas en todo el proceso de esa selección, pero en un estado de euforia por ser campeones del mundo, no supo comportarse. Él ya debería haber renunciado porque le causó un daño enorme al fútbol español.

Javier Milei y Luis Rubiales: similitudes y una diferencia

¿En el pasado él era una persona medida o extrovertida en sus apariciones públicas?

Nunca tuvo un desliz público de este tipo. En privado se comentan muchas cosas pero nadie ha probado nada aún. Este presidente tocó el cielo pero tuvo dos actos igualmente censurables: se agarró sus partes delante de la reina Letizia y la infanta Sofía y el beso a una subordinada.

Román Iucht (RI): ¿Toda esta situación ha sido tan potente que casi que la obtención de la primera Copa del Mundo para la selección femenina española ha quedado en segundo plano?

Lo más triste es que se habló más del beso que del campeonato de las chicas, más allá de la carga ideológica. En parte sucede porque se metió la política y se complica más en un país tan polarizado como España, se pudrió todo. A partir de la contribución de los políticos, se pasó de un éxito deportivo a un supuesto acto de orden ideológico.

Luis Rubiales

RI: ¿Hasta qué punto el acto de Rubiales, por ser un personaje tan controversial, pierde potencia?

Soy muy escéptico en eso. El problema de este hecho es que se metió la política. Insisto: en un país tan politizado como España, a cualquiera le hubiera caído a Rubiales si hubiera hecho lo mismo. Este presidente tenía la connivencia de este gobierno y, sin embargo, fue el que le dio la puntilla. Fue un error imperdonable.

El nuevo video del vestuario de España tras el polémico beso

RI: ¿Hasta qué punto la noticia se mantiene vigente en la agenda sólo por tratarse del personaje Rubiales y, especialmente, de la selección española de fútbol campeona del mundo?

Es obvio, no tiene la misma trascendencia lo que hace negativamente un futbolista que un jugador de vóley. No había peor escenario para hacer el acto de Rubiales que en la celebración de un campeonato del mundo de la selección femenina. Todo el mundo estaba mirando.

También fue un grave error no tener una disculpa adecuada y más aún su decisión de no dimitir. A partir de ahí surgen otras cuestiones sobre si este gobierno tiene la legitimidad de reclamarle ciertas cosas.

Fiestas sexuales en una villa de lujo y otros sórdidos escándalos de Luis Rubiales

RI: Ante esa falta de legitimidad deportiva, las más de 60 jugadoras que hay renunciado a la selección, el repudio generalizado, etc. ¿Cuándo pensás que se va a terminar esta historia?

Hay varios elementos para el futuro: Rubiales no piensa renunciar. Por otro lado, la FIFA lo inhabilitó por 3 meses, teniendo a Pedro Rocha como nuevo presidente de la Federación. Por último, el gobierno podría empezar un procedimiento para inhabilitar a Rubiales pero no lo ha conseguido porque el Tribunal Administrativo del Deporte ha considerado la actitud del presidente como “grave” y no “muy grave”. De esta manera, el gobierno tiene las manos atadas en ese sentido.

El ruido sigue, incluso tenemos pendiente el tema de la candidatura al Mundial 2030, por eso también queremos que se resuelva pronto.

AO FM