Luis Rubiales, el hombre fuerte del fútbol español: del sindicato al beso a una jugadora y otros escándalos

Hasta 2018, Luis Rubiales era conocido por ser el capitán del Levante que consiguió que sus compañeros cobraran gran parte del dinero que el club les adeudaba. Ahora, el actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol pasa por uno de los momentos más delicados de su carrera, después de la polémica por sus actitudes en la final del Mundial Femenino y el beso en la boca sin consentimiento a la jugadora Jenni Hermoso durante la entrega de medallas.

Nacido en Las Palmas hace 46 años, Luis Manuel Rubiales Béjar es uno de los hombres fuertes del fútbol español, siendo además vicepresidente de la UEFA. Fue criado en Motril, cuando su familia se trasladó a la costa sur de España, donde comenzó su trayectoria como futbolista, pero las lesiones y cierto activismo sindical acabaron llevándole por otros caminos a corta edad.

Desde su llegada a la RFEF, dio muestras de firmeza en distintas ocasiones. Por ejemplo, cuando no le tembló el pulso para despedir al entrenador Julien Lopetegui de la Selección de España días antes del inicio del Mundial de Rusia, después de que se confirmara su fichaje en el Real Madrid. Su popularidad para aumentar los ingresos y los patrocinios del fútbol de su país se ha visto empañado por polémicas de diversa índole, desde los negocios hasta su vida personal.

Ahora, la Liga Profesional de Fútbol Femenino español pidió este miércoles inhabilitar a Rubiales por el beso en la boca a Hermoso, capitana del equipo que se consagró campeona ante Inglaterra en Sídney, por primera vez.

"Una de las mayores gestas de la historia del deporte español se vio ensuciada por el bochornoso comportamiento del máximo representante del fútbol español que, una vez más, y guiado por su continuo y habitual afán de protagonismo, demostró no estar a la altura del cargo que ostenta", indicaron en un comunicado.

"No se trata únicamente del beso. Se trata de una actitud que se encuentra muy alejada de los valores de nuestra sociedad", prosiguieron. Además, consideraron "inadmisible" y "repugnante" el festejo en el que se ve al dirigente de fútbol celebrando "agarrándose los genitales al lado de La Reina y Su Alteza Real la Infanta Doña Sofía".

"La gravedad de lo sucedido, el daño causado y el unánime rechazo mundial obligan a tomar decisiones. La sociedad se ha manifestado con claridad. España y el fútbol español no merecen un representante de este nivel, y las instituciones deben acompañar y dar respuesta al sentir de la sociedad", concluye el texto, que acorrala cada vez más a Rubiales.

Sus comienzos en el fútbol

En 1991, con 14 años, debutó en el Motril CF, equipo de la ciudad a donde se había trasladado su familia. En la temporada 1994-1995 se unió al Valencia y un año más tarde fue convocado con la selección nacional sub 18.

En la temporada 1996-97 jugó en el Amorós, club de Tercera División del Atlético de Madrid, donde se lesionó el recto anterior de la pierna izquierda. Después fichó por el Guadix pero sufrió la recaída de la lesión después de cinco partidos jugados.

"Rubi", como le llaman sus amigos, pasó por otros varios equipos de divisiones inferiores, pero su mejor momento como futbolista fue en el Levante, antes de finalizar su carrera en Escocia en el Hamilton Academical en 2009. Entre otros clubes españoles, también pasó por el Mallorce, el Xerez y el Lleida.

"Era un defensor moderno, físicamente muy fuerte. Le gustaba atacar. Siempre fue un modelo de entrega, leal con todo el mundo", decía sobre él Manolo Preciado, el técnico del Levante con el que subió a Primera División.

Huelgas e inicio en el sindicato

Además de ser referente en defensa en el campo de juego, en el Levante terminó convirtiéndose en defensor de sus compañeros en la lucha por sus derechos ante los impagos del club, sacando una vena activista tal vez heredada de su padre, que fue alcalde de Motril a mediados de los noventa por el partido socialista obrero.

El equipo se puso en huelga, pero los jugadores cobraron sus salarios, animándole tal vez a luchar por sus compañeros desde el sindicato de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), del que después fue presidente entre 2010 y 2017.

Su combatividad frente al sindicato de jugadores lo llevó a tomar la decisión de convocar dos huelgas en 2011 y 2015 en defensa de los futbolistas. En ese sentido, logró que se aprobara un fondo de garantía salarial para cubrir impagos y que La Liga española pagara a la asociación un porcentaje por los derechos de televisión.

De aquella época se registran sus primeras peleas con Javier Tebas, presidente de la liga de primera división del país ibérico, que han seguido con Rubiales incluso con su llegada a la presidencia de la Federación, cinco años atrás.

"Creo que no está capacitado para el cargo de presidente de la RFEF", llegó a decir Tebas sobre el ex defensor central, que ganó en las elecciones a Juan Luis Larrea, candidato continuista de Angel María Villar, el hombre que durante décadas dirigió el fútbol español.

Una de sus frases y también uno de sus gestos más recordados fue el famoso "Luego vengo, porque voy a ganar seguro", que lanzó Rubiales a los periodistas antes de la votación en la que finalmente se lo eligió como presidente de la RFEF.

Esa fue más de las muestras de la seguridad que suele tener en sí mismo Rubiales, que a su conocimiento en el mundo del fútbol también se suma su preparación como licenciado en Derecho por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche, abogado del Colegio de Abogados de Madrid y director deportivo titulado por la Universidad Camilo José Cela.

El despido de Lopetegui

Apenas llegó a su cargo decidió echar a quien era entrenador de la Selección Española, Julen Lopetegui, dos días antes de iniciarse el Mundial de 2018. El técnico vasco había anunciado a través de un comunicado su contratación como DT del Real Madrid para después la disputar la Copa Mundial, lo que derivó en todo tipo de reproches.

Para algunos, esto dio otra señal de la firmeza con la que quería dirigir la institución, para otros fue un error. Varios jugadores del equipo le pidieron que lo mantuviera en el cargo, finalmente no lo hizo y España se quedó afuera en fase de grupos.

"No me siento traicionado porque Julen ha hecho un trabajo implacable. Nos vemos obligados por cómo se han hecho las cosas. Es un profesional íntegro, pero las formas no han sido las correctas. No podemos permanecer al margen de las negociaciones de uno de sus trabajadores y mirar para otro lado. Nos hemos visto obligados", aclaró en ese momento.

Arabia Saudita y otros escándalos

Reelegido en 2020, entre algunos cambios propiciados por el también vice de la UEFA se encuentra el formato de la Supercopa de España, convertida ahora en un cuadrangular que fue llevado a Arabia Saudita, un país que ha hecho crecer su fútbol a base de su poderío económico y contrataciones estelares.

Esto fue salpicado por la polémica de supuestos pagos a Kosmos, una empresa del exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué. En los audios, Rubiales negociaba el pago al ex de Shakira de unas comisiones; y unas de las condiciones era que supuestamente dos de los cuatro equipos participantes fueran siempre el Barcelona y el Real Madrid.

Rubiales se declaró "indignado" en una comparecencia en abril de 2022 para hacer frente a la que tal vez fuera la mayor polémica de su mandato hasta ahora, alegando que las publicaciones periodísticas sobre el caso habían salido de un hackeo de su teléfono celular.

En octubre de 2022, el medio El Confidencial publicó una conversación realizada por WhatsApp en la que Rubiales se refería a varios equipos españoles de manera despectiva. Decía que le "caen mal" el Villarreal, el Sevilla y Valencia, y que el Atlético de Madrid le daban pena por ser "unos cenizos" (mufas o que traen mala suerte).

Por otro lado, su tío y ex jefe de gabinete, Juan Rubiales, dijo en una declaración voluntaria ante la Fiscalía Anticorrupción que se invitó a "un grupo de ocho o diez chicas jóvenes" para una fiesta sexual y que el alquiler del chalé en donde se realizó fue "para disfrute del presidente y su equipo, pagándose los gastos con tarjetas de empresa de la propia RFEF".

El apoyo a su gestión desde lo económico

En tanto, Rubiales ha aumentado los ingresos y los sponsors de la Federación española y ha tratado de mejorar las condiciones del fútbol de categorías inferiores, lo que le ha valido el apoyo de las federaciones territoriales. "Lo que ha hecho es dar un giro copernicano. Ha puesto una institución del siglo XIX en el siglo XXI", comentó el titular de la Federación Aragonesa, Oscar Fle, a Radio Marca.

También triplicó el presupuesto para el fútbol femenino hasta los 406 millones de euros (438,9 millones de dólares) en 2022, pero quedó envuelto en una nueva polémica al enfrentar a 15 jugadoras que reclamaron mejoras estructurales, apoyando al seleccionador Jorge Vilda. De ellas, solo 3 volvieron a vestir la camiseta de la selección

Esa apuesta que le salió bien con el gran éxito del Mundial femenino, que "celebró" de una manera que puso su presidencia en el ojo de la tormenta. Ahora Rubiales, que pidió perdón por el incidente con Hermoso y lo calificó como "el pico entre dos amigos celebrando algo", enfrentará a una asamblea luego de que el Gobierno español exigiera un "informe urgente y transparente" a la Federación.

