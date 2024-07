Keir Starmer, un abogado de DDHH que podría ser el próximo primer ministro británico

Las elecciones legislativas celebradas este jueves en el Reino Unido enfrentan a dos lideres políticos de perfiles antagónicos: el laborista Keir Starmer, un exabogado de derechos humanos y favorito en las encuestas, y el multimillonario conservador Rishi Sunak, el actual primer ministro.

Con su liderazgo, Keir Starmer, de 61 años, llevó al Partido Laborista hacia el centro, tras el fracaso en los comicios de 2019 de su predecesor Jeremy Corbyn, del ala izquierda del laborismo.

Los conservadores sufren el desgaste de 14 años en el poder, con crisis, escándalos y luchas internas que se aceleraron en los últimos años, y Starmer parece bien posicionado para convertirse en el 80º primer ministro británico.

Frente al líder conservador, Starmer, hijo de un obrero y una enfermera, fue fiscal general para Inglaterra y Gales. Entró tarde en política, fue elegido diputado solo en 2015 y reemplazó a Corbyn al frente del 'Labour' en 2020.

Se empeñó desde entonces en acercar al partido a posiciones de centro y bajo su mandato se expulsó en 2020 a Corbyn, acusado de haber tolerado posturas antisemitas en el partido. De cara a las elecciones, Starmer fue abandonando algunas de sus promesas en materia de medioambiente.

En la campaña definió seis prioridades: estabilidad económica, reducción de las listas de espera en la salud pública, refuerzo de la policía, definición de una nueva política de energía, apertura de puestos de profesores y creación de un nuevo centro de mando para la seguridad de fronteras.

Keir Starmer es un ex abogado de derechos humanos convertido en fiscal estatal cuya despiadada ambición y formidable ética de trabajo parecen destinadas a impulsarlo al cargo político más alto de Gran Bretaña.

El hombre de 61 años, que lleva el nombre del padre fundador del Partido Laborista, Keir Hardie, es el líder más obrero del partido de oposición de centroizquierda en décadas.

"Mi padre era fabricante de herramientas, mi madre era enfermera", dice Starmer a los votantes, contrarrestando las descripciones de sus oponentes de que es el epítome de una élite londinense liberal y engreída.

Con su copete gris y sus gafas de montura negra, Starmer sigue siendo un enigma a los ojos de muchos votantes, que se prevé que lo propulsen a Downing Street después de las elecciones generales del jueves.

Sus detractores lo califican de oportunista poco inspirador, pero sus partidarios insisten en que es un pragmático en gestión que abordará su cargo de primer ministro del mismo modo que hizo su carrera jurídica: incansablemente y de manera forense.

"La política tiene que ser una cuestión de servicio", dijo Starmer en un reciente discurso de campaña, repitiendo su mantra de poner "primero el país, segundo el partido" después de 14 años de gobierno conservador bajo cinco primeros ministros diferentes.

Este devoto fanático del Arsenal, que llegó a la política tarde en su vida y a veces se muestra incómodo bajo los focos, lucha para deshacerse de su imagen pública de persona retraída y aburrida.

Pero se dice que Starmer, cuya esposa Victoria trabaja como terapeuta ocupacional en el Servicio Nacional de Salud, es divertido en privado y leal. La pareja tiene dos hijos adolescentes y se comprometió a mantener su hábito de no trabajar después de las 18 los viernes para pasar tiempo con ellos.

Nacido el 2 de septiembre de 1962, Keir Rodney Starmer fue criado en una pequeña casa adosada de piedra en las afueras de Londres por una madre gravemente enferma y un padre emocionalmente distante.

Tenía tres hermanos, uno de ellos con problemas de aprendizaje. Sus padres eran amantes de los animales y rescataban burros. "Cada vez que alguno de nosotros se iba de casa, nos sustituían por un burro", bromeó Starmer.

Starmer, un músico talentoso, recibió lecciones de violín en la escuela con Norman Cook, el ex bajista de Housemartins que se convirtió en DJ Fatboy Slim, y asistía a una prestigiosa escuela de música de Londres los fines de semana.

Después de estudiar derecho en las universidades de Leeds y Oxford, Starmer centró su atención en causas de izquierda, defendiendo a sindicatos, activistas anti-McDonald's y presos condenados a muerte en el extranjero.

Es amigo de la abogada de derechos humanos Amal Clooney desde el tiempo que trabajaron juntos en el mismo bufete de abogados y una vez contó un almuerzo con alcohol que tuvo con ella y su esposo, el actor de Hollywood George Clooney.

En 2003, comenzó a avanzar hacia el establishment, escandalizando a colegas y amigos, primero con un trabajo para garantizar que la policía en Irlanda del Norte cumpliera con la legislación sobre derechos humanos.

Cinco años más tarde, fue nombrado director del Ministerio Público para Inglaterra y Gales cuando el laborista Gordon Brown era primer ministro.

Entre 2008 y 2013, supervisó el procesamiento de parlamentarios por abusar de sus gastos, de periodistas por escuchas telefónicas y de jóvenes alborotadores implicados en disturbios en toda Inglaterra.

Fue nombrado caballero por la reina Isabel II, pero rara vez utiliza el título "sir" y en 2015 fue elegido miembro del parlamento, en representación de un escaño en el norte de Londres, de tendencia izquierdista.

Apenas unas semanas antes de ser elegido, su madre murió de una rara enfermedad de las articulaciones que la dejó incapacitada para caminar durante muchos años. En 2021, rompió a llorar durante una entrevista televisiva al describir cómo su agonizante muerte "rompió" a su padre.

Apenas un año después de convertirse en diputado, Starmer se unió a una rebelión de los legisladores laboristas por la percibida falta de liderazgo del izquierdista radical Jeremy Corbyn durante la campaña del referéndum de la UE.

Fracasó, y más tarde ese año se reincorporó al equipo directivo como portavoz del Brexit del Partido Laborista, puesto que ocupó hasta suceder a Corbyn, quien llevó al partido a su peor derrota desde 1935 en las últimas elecciones generales de hace cinco años.

Desde entonces, Starmer demostró su crueldad al devolver el partido al centro, purgar a Corbyn y erradicar el antisemitismo.

La izquierda lo acusa de traición por haber abandonado una serie de promesas que hizo durante su exitosa campaña para el liderazgo, incluida la eliminación de las tasas de matrícula universitaria.

Pero su reposicionamiento estratégico del Partido Laborista para ponerlo nuevamente en el camino hacia el poder es indicativo de una constante a lo largo de su vida: un afán de éxito.

"Si naces sin privilegios, no tienes tiempo para perder el tiempo", dijo una vez Starmer. "No puedes eludir los problemas sin solucionarlos y no te rindas a los instintos de las organizaciones que no afrontan el cambio".

Desde que llegaron al poder en 2010, tras los gobiernos laboristas de Tony Blair y Gordon Brown, los conservadores tuvieron cinco primeros ministros, con David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss y Sunak.

Pero Rishi Sunak, de 44 años, que llegó al cargo a finales de 2022 tras la desastrosa gestión económica de Truss, no consiguió dar nuevo impulso a los "tories".

