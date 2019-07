Tras calificar de "inepto" a Donald Trump, renunció el embajador británico en los Estados Unidos

El embajador británico en Washington, Kim Darroch, dimitió este miércoles 10 de julio de su cargo tras la crisis provocada con Estados Unidos por la filtración de mensajes confidenciales en los que calificaba al presidente Donald Trump de "inepto" y a su administración de "disfuncional".

"La situación actual me impide cumplir con mi función como lo desearía", afirmó Darroch en una carta dirigida a Simon McDonald, jefe del servicio diplomático británico. "En estas circunstancias, el camino responsable a seguir es permitir el nombramiento de un nuevo embajador", afirmó.

La crisis se descandenó después de que un diario de Londres divulgara cables reservados enviados por el diplomático al gobierno de Theresa May, en los que califica de "inepto" al presidente norteamericano y asegura que la Casa Blanca es "disfuncional".

"No conozco al embajador, pero no es apreciado ni estimado en Estados Unidos. No trataremos más con él”, tuitéo el presidente luego del escándalo provocado por la revelación de los dichos de Darroch.

I have been very critical about the way the U.K. and Prime Minister Theresa May handled Brexit. What a mess she and her representatives have created. I told her how it should be done, but she decided to go another way. I do not know the Ambassador, but he is not liked or well....