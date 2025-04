La ONU identifica a los represores que actúan bajo protección del gobierno nicaragüense

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, compuesto por 47 Estados elegidos por el voto secreto de la Asamblea General, identificó en Ginebra a 54 «funcionarios del gobierno, del Ejército y del partido gobernante en Nicaragua», posibles responsables de «violaciones, abusos y crímenes» desde el 2018, según una «Misión de Establecimiento de hechos», en un informe de 234 páginas. La resolución se aprobó por 29 votos a favor, 14 abstenciones y 4 en contra.

De America Latina y el Caribe, votaron a favor Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana y México. Se opusieron Cuba y Bolivia. «Este informe es una hoja de ruta. Los Estados, fiscales e instituciones internacionales ahora tienen los nombres, las estructuras y las evidencias necesarias para avanzar en la rendición de cuentas», estimó Reed Brody, uno de los 3 expertos independientes de la Misión, cuyo mandato ha sido renovado por 2 años mas.

El informe expresa «gran alarma por la centralización y el monopolio absolutos del poder del Estado por el poder ejecutivo, por la crisis sociopolítica y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua y por el desmantelamiento del estado de derecho, la independencia del poder judicial y la separación de poderes, particularmente mediante la reciente introducción de enmiendas a mas de 100 artículos de la Constitución, que entraron en vigor en febrero de 2025».

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua desde 2007, acusado de imponer una dictadura militar (AFP)

De tal modo, «los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales», pasan a estar «bajo control directo de los recientes creados y designados Co-presidentes, y por su impacto multidimensional en el disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, la eliminación del respeto por la dignidad humana, de la prohibición de la tortura y del derecho de huelga, las restricciones a la libertad de expresión y de prensa, y el debilitamiento de las garantías procesales».

Los expertos expresaron su «preocupación por la decisión de Nicaragua de desvincularse del Consejo de Derechos Humanos y de todas las actividades relacionadas con el Consejo y sus mecanismos». También por «la decisión de Nicaragua, en febrero de 2025, de retirarse de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Internacional de Migraciones y la Organización Internacional del Trabajo».

La ONU se «alarma por la cancelación de la personalidad jurídica de al menos 38 universidades, la posterior confiscación de cuentas bancarias y activos por el Estado y la cancelación de expedientes y títulos académicos, y por las reformas promulgadas mediante la aprobación de las leyes 1114 y 1176, que han permitido el control partidista de las juntas directivas de las universidades restantes… socavando así el derecho a la educación, la libertad académica y la autonomía de las universidades, afectando directamente más de 37.000 estudiantes».

Este Consejo condenó ademas «el aumento de la reclusiones arbitrarias y las desapariciones forzadas, de dirigentes políticos, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, lideres religiosos, empresarios, Pueblos Indígenas, afrodescendientes, pequeños agricultores y miembros del movimiento campesino, personas del mundo académico y estudiantes, artistas y trabajadores de la cultura, de la sociedad civil y de organismos religiosos», sometidos «a la tortura, o a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes», con las dificultades «que enfrentan las personas de edad y enfermas, y las niñas».

El comunicado del Consejo de Derechos Humanos hacia Nicaragua (@AmaruRuiz)

La ONU da cuenta que Nicaragua excarceló a 357 presos políticos, entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, pero denuncia su inmediata «deportación». Así «ha despojado de su nacionalidad a por lo menos 546 nicaragüenses, en violación de su derecho humano a una nacionalidad, lo que, como apátridas, los expone a mas violaciones y abusos de los derechos humanos», impidiéndoles «volver a entrar en el país después de su salida, obtener documentación legal, acceder a la protección consular, ejercer sus derechos humanos y satisfacer sus necesidades básicas», sufriendo la pérdida de «bienes, certificados de nacimiento, registros académicos y profesionales y pensiones», retirándoles a algunos «arbitrariamente su nacionalidad».

Asimismo, a la ONU le preocupan «las continuas vulneraciones de la libertad de opinión y de expresión, y de la libertad de investigar, recibir y difundir informaciones, en particular contra los miembros de la prensa …mediante el allanamiento y el cierre del principal periódico impreso del país, y por las detenciones arbitrarias, las amenazas, la violencia, el hostigamiento y el exilio forzoso de que han sido objeto los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación que daban información critica con el el Gobierno, y por las restricciones adicionales impuestas a la libertad de expresión y de prensa como resultado de las enmiendas constitucionales».

La ONU no olvidó condenar «todos los actos de intimidación, hostigamiento y represalias tanto en internet como en medios no electrónicos, cometidos por agentes estatales y no estatales contra personas y grupos que tratan de cooperar o han cooperado con las Naciones Unidas, sus representantes y sus mecanismos en la esfera de los derechos humanos, o con la Organización de los Estados Americanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».

Con 29 votos a favor y 4 en contra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba llevar a discusión sobre Nicaragua a la Asamblea General (@AmaruRuiz)

Résulta a su vez «sumamente alarmante para la ONU, el deterioro de la situación de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, los afrodescendientes y otros grupos en situación vulnerable, muchos de los cuales siguen afrontando cada vez más represión, persecución, discriminación, amenazas y acoso, incluidas violaciones y abusos de sus derechos, por el hecho que Nicaragua sigue sin otorgar títulos ni proteger los territorios indígenas demarcados y titulados frente a la invasion de colonos y la explotación minera, por el estancamiento de las investigaciones relativas a homicidios y actos de violencia sexual y de genero y por los ataques relacionados con disputas territoriales en el territorio Mayangna Sauni As».

Para peor, el Consejo Supremo Electoral revocó «arbitrariamente la personalidad jurídica del principal partido político indígena y afrodescendiente, Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (YATAMA), el 3 de octubre de 2023, antes de las elecciones regionales previstas para el 3 de marzo de 2024, y condenado la detención arbitraria y la desaparición forzada de diputados de la Asamblea Nacional pertenecientes a este partido, lo que silencia a la oposición política e impide la libre participación los asuntos públicos».

A su vez «el movimiento campesino es también objeto de persecución, criminalización y represión continuas de sus miembros y líderes, en particular mediante detenciones arbitrarias, tortura, juicios injustos, desplazamientos forzados y posibles ejecuciones extrajudiciales, así como mediante continuos actos de hostigamiento, vigilancia y amenazas contra los campesinos y sus familias, que han logrado socavar sus intentos de organizarse y han obligado a muchos de ellos a exilarse o esconderse». El Consejo prorrogó los mandatos de los 3 expertos de la Misión por 2 años mas, y les fijó un calendario para someterle nuevo informes de la situación en Nicaragua.