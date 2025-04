Martín Simonetta: "Trump no representa el espíritu americano tradicional de libre comercio”

Los nuevos aranceles que impondrá Estados Unidos después del anuncio de Donald Trump se llevaron el foco de la agenda económica a nivel mundial y a eso se le agrega las repercusiones que podría sufrir la economía, de la cual Argentina no estaría exenta. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se comunicó con el economista, Martín Simonetta.

Nuevos aranceles: ¿Estrategia de negociación o neoproteccionismo?

Martín Simonetta analizó el impacto de las políticas proteccionistas de Donald Trump y cómo afectan a la economía global y a la Argentina. "Estamos en un momento de gran sacudida a nivel mundial", afirmó. "Las medidas de Trump pueden ser una estrategia de negociación o marcar el inicio de una nueva era de neoproteccionismo", agregó.

Donald Trump impuso aranceles del 34% a China y otros países, lo que podría repercutir en la inflación estadounidense y la competitividad global. "Desde la década de 1930 no veíamos algo parecido", señaló. "Desde la creación del GATT en 1947 y la OMC, el mundo ha tendido al libre comercio. Esto es un volantazo que atenta contra los derechos de los ciudadanos americanos", comentó.

Cómo impacta en Argentina el nuevo esquema arancelario

Simonetta advirtió que, "China es el segundo destino de exportaciones de Argentina y cualquier crisis allí nos afectará directamente". También mencionó que, "Estados Unidos es el cuarto o quinto socio comercial de Argentina" y que el Gobierno celebró los aranceles bajos recibidos, aunque "sus efectos en la economía local podrían ser perjudiciales".

Asimismo, enfatizó que, "las empresas americanas que producen en China enfrentan ahora un dilema: o absorben los costos o trasladan los precios al consumidor". Además, cuestionó la lógica de estas medidas: "Si le pones un arancel del 49% a productos de Vietnam o Camboya, ¿realmente alguien va a fabricar en Estados Unidos?".

¿Podría Estados Unidos quedar aislado debido a los aranceles?

El economista planteó que estas decisiones podrían dejar a Estados Unidos aislado. "Si no me compras, otro lo hará a precios más competitivos", señaló. Además, destacó que, "Trump no representa el espíritu americano tradicional de libre comercio, sino una visión proteccionista que podría encontrar resistencia interna".

A su vez, hizo hincapié sobre el riesgo de una devaluación china y su impacto en el comercio global. "Si China se resfría, nosotros nos enfermamos", planteó. Además, sugirió que, "las automotrices que se están yendo de Argentina y la posibilidad de que China pida el swap financiero son señales de alerta".