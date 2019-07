La oposición venezolana abre la puerta a la "defensa colectiva" contra el régimen chavista

La opositora Asamblea Nacional aprobó con "una moción de urgencia" la ley de reincorporación de Venezuela al Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR) que contempla la "defensa colectiva regional" en caso de peligro para enfrentar al régimen chavista liderado por el "usurpador" Nicolás Maduro.

"Aprobado por unanimidad de todos los presentes”, anunció Juan Guaidó, jefe del Parlamento y reconocido como presidente interino por más de 50 países. “Queda sancionado con las dos manos, avisado, pero esto no es mágico, no es botón que soluciona, que nos manda para nuestras casas, al contrario, debe mantenernos con más fuerzas para ponerle fin al sufrimiento de todos los venezolanos", expresó.

El líder opositor sostuvo que el régimen de Nicolás Maduro "ha fracasado y ha sido sádico". "Hoy no caemos en laboratorios. Hoy nos jugamos la vida de Venezuela", enfatizó y llamó "gran sesión de calle" a la reunión de la opositora Asamblea Nacional, que se está realizando en una plaza pública en Caracas Además, advirtió "somos una inmensa mayoría, millones de venezolanos decididos a impactar contra un tren que es la dictadura" y a la que "sólo le queda el miedo y un subsidio miserable".

"El TIAR no es mágico, no es un botón que apretamos y mañana se soluciona todo. Esta no es una solución que nos manda para nuestra casa, por el contrario. Nos obliga a ejercer la mayoría en todos los terrenos", dijo Guaidó. "Estamos hablando de garantías, de gobernabilidad, de futuro y estabilidad, del otro lado hablan de torturas y persecución hasta la muerte", agregó durante una sesión especial de la AN que se realizó en plena calle en Caracas.

"El TIAR no es una solución que nos manda para nuestras casas, al contrario, debe mantenernos con más fuerzas para ponerle fin al sufrimiento de todos los venezolanos", destacó Guaidó, quien dijo que la reincorporación al tratado permitirá establecer "alianzas internacionales" para "proteger y defender al pueblo y la soberanía venezolana", sin mencionar una eventual intervención extranjera. "No le tenemos miedo a ningún espacio, siempre que ponga fin al sufrimiento de nuestra gente", dijo tras precisar "tenemos una estrategia, tenemos una ruta y un plan que estamos ejerciendo".

El TIAR, bautizado como Tratado de Río, y del que Venezuela se retiró al mismo tiempo que Ecuador, Bolivia y Nicaragua, recoge una especie de cláusula de defensa colectiva que permitiría actuar a los demás países firmantes en caso de una agresión contra uno de ellos.

A partir de ahora, el regreso de Venezuela deberá contar con la aprobación final de la Organización de Estados Americanos (OEA). "No esperemos comunidad internacional a llegar a la catástrofe, quiero agradecer sin duda la entrega que han tenido con Venezuela, pero es momento de actuar. El momento de Venezuela es ahora, es ya", sentenció Guaidó.

Pese a que Guaidó dijo que la reincorporación al TIAR fue aprobado por "unanimidad", la bancada de "Cambiemos", integrada por 7 diputados principales y liderada por el diputado Timoteo Zambrano, "salvó su voto" por considerar que el tratado "alimenta el conflicto y no la búsqueda de la paz". "Ese tratado es para la defensa del contienen de una agresión extra continental”, afirmó.

“Creer más allá de la ilusión de quienes lo venden como la panacea de que va a resolver el problema en Venezuela es absolutamente falso", agregó el legislador, quien recordó que "cualquier acción militar está sujeta al final a lo que se imponga en el Consejo de seguridad de la ONU". "No hay manera de que América latina compre la posibilidad de activar el TIAR porque no existe la agresión extra continental", puntualizó.

Las claves de la crisis venezolana

♦ La crisis política en Venezuela que se agravó el 10 de enero, cuando Maduro decidió iniciar un segundo mandato de seis años que no reconocen ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional porque consideran que las elecciones presidenciales del 20 de mayo fueron un fraude.

♦ Juan Guaidó se autoproclamó mandatario interino el 23 de enero con el objetivo de cesar la "usurpación", crear un gobierno de transición y celebrar "elecciones libres". Fue reconocido por Estados Unidos, numerosos países latinoamericanos, así como varios europeos, entre ellos España.

♦ La cúpula militar ratificó su lealtad al dirigente bolivariano, por boca del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y Maduro dio por derrotada la "escaramuza golpista" amenazando con acciones judiciales a los implicados.

♦ Más de cuatro millones de venezolanos abandonaron el país en los últimos años a causa de la crisis humanitaria que sufre la nación. La ONU advierte de que, si la tendencia continúa, a final de 2019 podrían sumar más de cinco millones.

