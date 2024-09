La terrible duda de la expareja de un acusado en el caso Pelicot: "No sé si me violó"

"¡No sé si me violó! Es terrible. Siempre me quedaré con la duda", expuso este lunes la expareja de uno de los acusados de agredir sexualmente en Francia a Gisèle Pelicot, mientras este mediático juicio entra en su cuarta semana. La semana pasada, el ahora exmarido de esta mujer de 71 años, juzgado por drogarla a escondidas entre 2011 y 2020 para violarla junto a decenas de desconocidos, reconoció los hechos: "Soy un violador", admitió Dominique Pelicot.

El tribunal de Aviñón, en el sur de Francia, empezó a abordar el caso de seis de los 51 acusados, entre ellos el del más joven, Joan K., quien se perdió el nacimiento de su hija por violar a Pelicot. Pero no fue el único. Jean-Pierre M., el único de los acusados que no agredió sexualmente a Gisèle, reconoció también haber drogado a su propia esposa para violarla junto al principal acusado. La audiencia continuará hoy con el examen psicológico de estos seis imputados.

La incertidumbre sobrevuela ahora a las mujeres cercanas a los acusados, como Emilie O., quien, entre lágrimas, explicó este lunes a los magistrados sus dudas sobre si su expareja, Hugues M., siguió los mismos pasos. "Me manipularon y viví una mentira. Me encantaba mi vida", pero "sigo cuestionándomelo todo", aseguró esta mujer de 33 años, sin mirar a quien fue su pareja durante cinco años.

Pelicot, aplaudida por haber pedido que su juicio fuera público para visibilizar la utilización de drogas para cometer abusos

Este último, de 39 años y alicatador de profesión, acudió una noche de 2019 al domicilio de los Pelicot en Mazan, un pequeño pueblo del sur de Francia, para agredir sexualmente a Gisèle junto a su exmarido Dominique. "Pensaba que vivía una vida tranquila y plena, pero me equivocaba", aseguró quien fue su pareja hasta 2020 y describe un hombre "siempre respetuoso", con quien compartía su pasión por las motos.

Emilie O. recordó que ambos se conocieron por internet y que "mantenían relaciones sexuales asiduas", pero que rompió con el ahora acusado por sus "múltiples" aventuras exmatrimoniales. "Decía que tenía impulsos y una necesidad de adrenalina que sólo conseguía con las motos y las relaciones sexuales", explicó la mujer, cuya vida se derrumbó cuando recibió una llamada en 2021 de la policía judicial.

La sospecha de Emilie O.: “mareos” y al menos una violación mientras dormía

Ese día, la mujer descubrió las acusaciones contra Hugues M., que pasaría siete meses en prisión preventiva acusado de "intento de violación" a Gisèle Pelicot, porque no pudo llegar a la penetración. Emilie O. recordó entonces una noche de 2019 en la que se despertó, mientras su entonces pareja le practicaba actos sexuales. La mujer también declaró sufrir "mareos" entre septiembre de 2019 y marzo de 2020.

La ahora treintañera denunció los hechos, pero los análisis para detectar una eventual sumisión química no revelaron nada y su denuncia fue desestimada por "falta de pruebas materiales". De hecho, sufrió extraños lapsos de memoria y otros problemas de salud y pensó que podría haber tenido Alzheimer. Desde entonces, vive con la duda de saber si ella misma fue víctima del mismo procedimiento usado contra Gisèle, quien, desde su asiento en el tribunal, le sonrió como muestra de apoyo, constató un periodista de AFP.

"Sin este proceso, me habría dicho que sería imposible. Ahora me digo a mí misma que es posible", declaró Emilie O., antes de romper en llanto. "Diga lo que diga, nunca volveré a creerle", agregó. "Me citaron y me dijeron que Hugues había violado a una mujer en octubre de 2019, unos días antes de mi cumpleaños", explicó y detalló: "No les creí, me quedé atónita, en shock. Pedí ver la foto y entonces me di cuenta de que no era una pesadilla".

Golpes y electroshock en los genitales: las torturas que sufrió un soldado ucraniano en un gulag ruso

Además del caso de Hugues M., el tribunal empezó a abordar los de otros cinco acusados, como Joan K., quien tenía 22 años cuando acudió en dos ocasiones al domicilio de los Pelicot en Mazan para violar a Gisèle. Este hombre, descrito como "depresivo" por los investigadores, antepuso incluso la violación al nacimiento de su propia hija y debería declarar ante el tribunal a finales de semana.

El proceso, iniciado el 2 de septiembre, debe durar hasta el 20 de diciembre en Aviñón. Los 51 hombres juzgados —uno de ellos en rebeldía— se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión. El fin de semana, el diario francés Liberation publicó una carta de apoyo a Gisele Pelicot firmada por más de 200 hombres de alto perfil y unas 30 asociaciones exigen "acciones contundentes" del nuevo Gobierno.

ML