Miles de manifestantes se concentraron en el Zócalo, la principal plaza pública de Ciudad de México, este domingo 26 de febrero para protestar por la reforma electoral aprobada por la mayoría oficialista en el Congreso. La normativa, denuncia la oposición, atenta contra el organismo que se encarga de organizar las elecciones presidenciales del próximo año.

#MiVotoNoSeToca, fue la consigna que reunió a una multitud, de al menos 100 mil personas, teñida por el blanco y el rosa, los colores institucionales de la entidad electoral. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se hallaba en una gira por el interior del país.

Desde la oposición rechazan las modificaciones de leyes impulsadas por AMLO y luego avaladas por el Poder Legislativo, con mayoría oficialista, el pasado miércoles.

Según explicó el Instituto Nacional Electoral (INE), las modificaciones incluidas eliminan un 85% del personal de carrera y reducen la capacidad operativa del organismo. Se eliminarían 300 juntas distritales en todo el país, que preparan, organizan y celebran las elecciones, y se reemplazarían por oficinas de una sola persona.

"Piezas clave del diseño legal e institucional del sistema electoral mexicano que ha permitido la renovación pacífica y periódica de los poderes a través del voto libre y secreto pueden correr el riesgo de verse lesionadas", remarcó la entidad.

Desde el INE, organismo al que López Obrador acusó de tolerar fraudes en el pasado, explicaron que dichos cambios repercuten en la actualización y depuración del padrón electoral, el cual está conformado por cerca de 93 millones de votantes.

La entidad argumentó también que desaparecerá el personal que capacita a los jurados de votación y se limitará la capacidad de control y monitoreo de la propaganda electoral en radio y televisión, al mismo tiempo que se delimitan las posibilidades de sancionar a los funcionarios públicos que manifiesten su apoyo a un candidato en campaña.

Por su parte, el presidente mexicano ha descalificado las manifestaciones argumentando que detrás hay un "grupo de corruptos" cuya intención es regresar al poder y defendió los cambios en las leyes, señalando que el organismo encargado de las elecciones es "oneroso".

AMLO remarcó además que quienes protestan por las reformas también defienden a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante la presidente de Felipe Calderón, desde 2006 hasta 2012, y quien fue declarado culpable de narcotráfico en una corte de Nueva York.

"Vienen a decir: 'El INE no se toca', pero también 'García Luna no se toca', y en el fondo es 'el régimen corrupto y conservador no se toca'. Para eso es", manifestó López Obrador durante una de sus últimas conferencias de prensa.

Cabe mencionar que en diciembre pasado fracasó una reforma constitucional oficialista que proponía la eliminación del INE, lo que derivó en una masiva protesta que tuvo lugar el pasado 13 de noviembre en la Ciudad de México.

En este sentido, desde el organismo y la oposición calificaron las nuevas modificaciones como un "plan B" y aseguraron que demandarán al gobierno ante la Suprema Corte de Justicia.

