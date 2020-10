Ex ministro de Defensa de México detenido en Estados Unidos por narcotráfico

Max de Haldevang

El general Salvador Cienfuegos, ex ministro de Defensa de México, fue detenido por las autoridades estadounidenses por orden de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Cienfuegos es el oficial militar de mayor rango del país involucrado en una investigación de la agencia antinarcóticos.

El secretario de Relaciones Exteriores de ese país, Marcelo Ebrard, dijo el jueves por la noche en un tuit que espera ser informado de los cargos contra Cienfuegos en las próximas horas, luego de ser notificado de la detención por el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau. Cienfuegos fue detenido después de llegar a un aeropuerto de Los Ángeles por orden de la DEA, según el director de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

Cienfuegos, de 72 años, fue el máximo oficial militar durante los seis años de mandato del expresidente Enrique Peña Nieto, cuyo gobierno de 2012 a 2018 ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

El presidente se deleita en criticar la corrupción de administraciones pasadas. Sin embargo, la corrupción en el ejército podría resultar un territorio delicado para López Obrador, quien ha ampliado drásticamente el papel del ejército en la vida mexicana, desde proteger las instalaciones petroleras y los puertos hasta estar a cargo del desarrollo de obras públicas, incluidos aeropuertos y hasta sucursales bancarias del gobierno.

Durante su conferencia de prensa matutina del viernes, López Obrador calificó la detención como “una situación inédita” y dijo que es una prueba más de la descomposición del Estado mexicano en los últimos años. El presidente también dijo que, si bien tiene plena confianza en los jefes militares actuales, cualquier funcionario que se encuentre vinculado al caso será destituido del gobierno.

“Es un hecho muy lamentable el que un ex secretario de la Defensa sea detenido y acusado de vínculos con el narcotráfico”, dijo López Obrador, confirmando el caso. Las fuerzas armadas “son pilares del Estado mexicano”.

Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, dijo que los funcionarios actuales le informaron que los cargos contra Cienfuegos incluyen narcotráfico y lavado de dinero relacionados con un caso en Nueva York. Bloomberg News no ha podido confirmar los detalles y un exfuncionario de prensa de Cienfuegos no respondió a una solicitud de comentarios.

“Dada la prominencia actual del ejército en México, el arresto tendrá consecuencias desastrosas”, dijo Vigil en una entrevista. “México siempre ha tenido al ejército en un pedestal como incorruptible”.

Antes de dimitir en 2018, Cienfuegos había elogiado públicamente la elección de su sucesor por parte de López Obrador, el actual ministro de Defensa Luis Cresencio Sandoval, quien se ha convertido en un aliado cercano del presidente.

Cienfuegos es ahora el segundo máximo ex funcionario de seguridad de México detenido por la policía estadounidense. El ex jefe de la policía federal Genaro García Luna está siendo juzgado en Nueva York por presuntamente aceptar millones de dólares en sobornos para proteger al capo del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.