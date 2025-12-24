S&P 500 cierra en un máximo histórico ante el avance de las firmas tecnológicas

El análisis de la última tanda de datos económicos en una sesión marcada por una desaceleración en las transacciones impulsó las acciones a máximos históricos. Los bonos a corto plazo registraron un rendimiento inferior. El dólar cayó.

En un avance estrecho liderado por la tecnología, el S&P 500 subió por cuarto día consecutivo. El volumen estuvo muy por debajo del promedio del mes pasado de cara a las vacaciones de Navidad. El índice repuntó incluso después de que los datos no alentaran las apuestas de que la Reserva Federal reducirá las tasas de interés en el corto plazo.

Los rendimientos de los treasuries a dos años —más sensibles a los movimientos inminentes de la Fed— se mantuvieron por encima del 3,5%. Esto ocurrió después de que los datos mostraran que la economía se expandió al ritmo más rápido en dos años. Una caída en la confianza del consumidor solo provocó un leve repunte en los bonos desde los mínimos de la sesión.

El S&P 500 superó los 6.900. Su versión de igual ponderación, que le da a Dollar Tree Inc. tanta influencia como a Apple Inc., registró a la baja. Un indicador de grandes tecnológicas subió alrededor de un 1% mientras que las empresas más pequeñas tuvieron un rendimiento inferior.

El presidente Donald Trump dijo que espera que el próximo presidente de la Fed baje las tasas si el mercado marcha bien, la señal más reciente de que el presidente quiere un candidato comprometido con los recortes de los costos de endeudamiento mientras se acerca el anuncio de su elección para reemplazar a Jerome Powell.

Los mercados monetarios ven una probabilidad de menos del 20% de una reducción de la Fed en enero.

El producto interno bruto ajustado por inflación aumentó a un ritmo anualizado del 4,3%. Esta cifra superó todas las estimaciones, salvo una, de una encuesta de Bloomberg y siguió a un crecimiento del 3,8% en el período anterior.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

- El S&P 500 subió un 0,5% a las 4 p.m., hora de Nueva York

- El Nasdaq 100 subió un 0,5%

- El Dow Jones Industrial Average subió un 0,2%

- El índice MSCI World subió un 0,5%

- El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 0,9%

- El índice Russell 2000 cayó un 0,7%

- El índice S&P 500 de ponderación igual cayó un 0,2%

Monedas

- El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,3%

- El euro subió un 0,2% a US$1,1790

- La libra esterlina subió un 0,3% a US$1,3500

- El yen japonés subió un 0,5% a 156,30 por dólar

Criptomonedas

- Bitcóin cayó un 0,6% a US$87.700,01

- Ether cedió un 0,6% a US$2.969,08

Bonos

- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en 4,17%

- El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó cuatro puntos básicos al 2,86%

- El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó tres puntos básicos al 4,51%

- El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años avanzó tres puntos básicos al 3,53%

- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años cayó un punto básico al 4,83%

Materias primas

- El crudo West Texas Intermediate subió un 0,8% a US$58,46 el barril

- El oro spot subió un 1,2% a US$4.497,53 la onza

América Latina

