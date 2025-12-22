El ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, dialogó con Canal E e hizo hincapié en la evolución del dólar y las reservas en Argentina, que vuelve a concentrar la atención del mercado financiero en una semana corta de operaciones, marcada por el nivel del riesgo país, los próximos vencimientos de deuda y las expectativas sobre la actividad económica.

Ramiro Tosi destacó como dato central la compresión del riesgo país. “Lo que va a estar viendo el mercado es que se consolide, a diferencia de lo que pasó estas dos veces en el año, la baja de los 600 puntos básicos de riesgo país, está alrededor de los 560, 550 puntos”, explicó, y remarcó que, “eso es decisivo para que el Gobierno encare el año que viene con la posibilidad de un reacceso a los mercados de deuda”.

Cuánto le falta al Gobierno para conseguir el dinero del pago del 9 de enero

En ese marco, puso el foco en los compromisos de corto plazo. “Todavía le falta juntar algo más de la mitad del pago del 9 de enero”, señaló, al referirse a los dólares disponibles del Tesoro. También agregó que, “deberíamos ir teniendo esta semana y ya definitivamente la semana que viene más certidumbres sobre cómo el tesoro al final va a juntar esa diferencia”.

Sobre la actividad económica, Tosi remarcó la expectativa por el dato oficial. “Hoy vamos a tener a las cuatro de la tarde el EMAE de noviembre”, indicó, y explicó que ese indicador permitirá evaluar “si la economía finalmente, después de todo el ruido electoral, como dice el Gobierno, se volvió a encender o sigue todavía bastante ralentizada”.

Mayor oferta de dólares en el mercado

En relación con el dólar, describió una mayor oferta de divisas sin impacto en precios. “Empezó a crecer algo la oferta de divisas, empezó a operar bastante más en el mercado de cambios”, afirmó, aunque aclaró que, “ese mayor volumen de divisas no vemos todavía, digamos, un impacto en el precio”.

Según detalló el entrevistado, el tipo de cambio mayorista se mantiene estable. “El precio del mayorista sigue alrededor de los $1.445”, sostuvo. Sobre la misma línea, anticipó que, “probablemente va a seguir así” porque las eventuales compras del Tesoro “las va a hacer lo que se llama compras en bloque y no directamente en el mercado de cambios”.

El mercado de futuros también refleja esa expectativa. “1.457 es lo que está operándose ahora el mercado dólar futuro a fin de diciembre”, precisó. En este sentido, comentó que, “el mercado ya tiene descontado que no va a haber grandes variaciones del dólar por lo menos cuando cierre el 2025”.