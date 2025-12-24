Cayeron las solicitudes de desempleo en EE.UU. y muestran volatilidad estacional

Las solicitudes de beneficios por desempleo en EE.UU. cayeron la semana pasada, lo que volvió a poner de relieve las oscilaciones estacionales de los datos en esta época del año.

Los pedidos iniciales disminuyeron en 10.000, hasta 214.000, en la semana que terminó el 20 de diciembre, según datos del Departamento de Trabajo publicados el miércoles. La previsión mediana en una encuesta de Bloomberg entre economistas apuntaba a 224.000 solicitudes.

Nuevas tensiones: fuerte disputa entre EE.UU. y México por el suministro de agua

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los reclamos continuos, un indicador del número de personas que reciben beneficios, aumentaron hasta 1,92 millones en la semana previa.

Las nuevas solicitudes han sido volátiles en las últimas semanas, como suele ocurrir alrededor de los feriados. Los pedidos se dispararon a comienzos de mes desde un mínimo de tres años registrado tras el feriado de Acción de Gracias, y ahora vuelven a mostrar una tendencia a la baja.

El promedio móvil de cuatro semanas de las nuevas solicitudes, una métrica que ayuda a suavizar la volatilidad, también cayó la semana pasada.

Las cifras publicadas el miércoles son coherentes con un mercado laboral que registra niveles relativamente bajos de despidos, una tendencia que se ha mantenido durante todo el año pese a la mayor incertidumbre económica. Si bien varios grandes empleadores, entre ellos PepsiCo Inc. y HP Inc., anunciaron recientemente recortes de personal, esos planes aún no se han traducido en un aumento significativo de los despidos efectivos.

Antes de ajustar por factores estacionales, las solicitudes iniciales aumentaron la semana pasada. Nueva Jersey, Oregón y el estado de Washington registraron los mayores incrementos.

Un informe publicado el martes mostró que la confianza del consumidor cayó en diciembre por quinto mes consecutivo, en parte debido a una visión más pesimista sobre la situación actual del mercado laboral. La proporción de consumidores que considera que es difícil conseguir empleo subió al nivel más alto desde comienzos de 2021.