Acciones alcanzaron máximos históricos en la sesión previa a Navidad

Fue una sesión pre-Navidad relativamente tranquila en Wall Street. Las acciones alcanzaron máximos históricos, con más señales de que el mercado laboral no se está deteriorando rápidamente, y con apuestas a un aterrizaje económico suave.

Los inversionistas que esperan un “Repunte Santa Claus” —que normalmente abarca las últimas cinco sesiones de negociación del año y las dos primeras del nuevo— anotaron que el S&P 500 subió al comienzo de ese período en medio de un volumen comercial reducido. Los rendimientos de los bonos cedieron y el dólar vacilaba.

Fallo de la Corte Suprema de EE.UU. pondría a prueba a acciones que han estado volando alto

Los movimientos moderados contrastan con la turbulencia extrema impulsada por la tormenta arancelaria anteriormente en el año que puso el índice de referencia bursátil al borde de un mercado bajista. Desde entonces, las acciones han subido, y en cada caída se compran a un ritmo récord, dominando el conocido FOMO (temor a perderse de algo).

Si bien el impresionante repunte se estancó brevemente por el cuestionamiento en la recta final del año sobre la exuberancia frente a la inteligencia artificial, las apuestas sobre el mayor margen que tendrá la Reserva Federal para recortar las tasas en 2026 siguió alimentando el optimismo sobre las ganancias de las corporaciones estadounidenses.

Los operadores analizaron los datos económicos más recientes y continuaron fieles a su apuesta de que la Fed realizará dos reducciones de un cuarto de punto en las tasas de política monetaria el próximo año, una más que la previsión mediana de los funcionarios.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 0,3% a la 1 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 subió un 0,3%

El Dow Jones Industrial Average subió un 0,6%

El índice MSCI World subió un 0,2%

El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 0,1%

El índice Russell 2000 subió un 0,3%

Intel cayó un 0,6%

Nike subió un 4,6%

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot registró poca variación

El euro cayó un 0,2% a US$1,1775

La libra esterlina cayó un 0,2% a US$1,3496

El yen japonés subió un 0,2% a 155,99 por dólar

Criptomonedas

Bitcóin cayó un 0,4% a US$87.273,12

Ether cedió un 1,3% a US$2.935,34

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó tres puntos básicos al 4,13%

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en 2,86%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en 4,51%

El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años cayó dos puntos básicos al 3,51%

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años cayó tres puntos básicos al 4,79%

