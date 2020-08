Los republicanos auguran que Joe Biden morirá antes de asumir la presidencia

El vicegobernador de Carolina del Norte, el republicano Dan Forrest, aseguró durante un evento de campaña de su partido que el candidato presidencial demócrata, el exvicepresidente Joe Biden, de 77 años, podría morir antes de asumir la presidencia en enero de 2021, según publicó el diario estadounidense The Washington Post este 25 de agosto.

Forrest, enormemente popular por la forma en que lideró la lucha contra el coronavirus y que actualmente compite por la gobernación del Estado, sugirió así que la compañera de fórmula de Biden para vicepresidente, la senadora californiana Kamala Harris, asumirá efectivamente la presidencia si Biden gana la votación presidencial.

"¿Te imaginas tener a Kamala Harris como presidenta de los Estados Unidos?", dijo Forest dijo en un discurso citado por el Washington Post. “Quiero decir, todos sabemos que ‘Sleepy Joe’ [Joe el Dormilón] probablemente no llegará al 20 de enero. Entonces, Kamala Harris, será presidenta. Eso no es divertido. Ella es la candidata más izquierdista en la historia de Estados Unidos".

Los republicanos criticaron repetidamente la edad de Biden, el candidato de mayor edad en ser elegido presidente, y algunos cuestionan su capacidad mental, incluido el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La esposa de Biden, Jill, calificó la semana pasada de "ridículas" estas afirmacione y el propio Biden expresó sensibilidad con respecto a su estado mental en el pasado.

A principios de agosto, le preguntó a un periodista si era "un adicto" después de que le preguntaran si había realizado una prueba cognitiva. “No, no he hecho una prueba. ¿Por qué diablos iba a hacer una prueba? Vamos hombre... Eso es como decirle, antes de entrar en este programa, hace una prueba donde está tomando cocaína o no. ¿Qué piensas? ¿Eh? ¿Eres un drogadicto?", dijo Biden.

El 16 de agosto, en un evento de 'Mujeres por Trump' en Wisconsin, una asesora principal de la campaña de reelección de Trump, Mercedes Schlapp, criticó la edad de Biden y sugirió que Harris auguró que tomará el mando en menos de seis meses en caso de que Biden gane las elecciones del 3 de noviembre. "Ella sabe que probablemente será presidente seis meses después, si él fuera elegido", declaró Schlapp.

Kamala Harris, la verdadera rival que tendrá Donald Trump en la campaña

El candidato del Partido Demócrata, por el contrario, no descarta "en absoluto" la posibilidad de presentarse a la reelección para un segundo mandato a pesar de su edad. "Creo que es normal preguntar a cualquiera de más de 70 años si es apto (...), pero mírenme", afirmó Biden en declaraciones a la cadena ABC. Así, fue interrogado por la expresión de "candidato de transición" que empleó el propio Biden, y por si ello significa que sería un presidente de un solo mandato. "No. No significa eso", respondió.

"¿Deja la puerta abierta a ocho años de mandato?", le preguntó el entrevistador. "Absolutamente", respondió él.

El jueves pasado, estadounidense Joe Biden, junto con su compañera de fórmula a la vicepresidencia, la senadora Kamala Harris, aceptaron oficialmente la nominación del Partido Demócrata para competir contra el presidente republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre de 2020.

Biden, quien cumplirá 78 años en noviembre, sería la persona de mayor edad jamás elegida para la presidencia de los Estados Unidos si ganara, y tendría 86 años si completara dos mandatos antes de retirarse en enero de 2029. Trump, él mismo el presidente de mayor edad en asumir el cargo, comenzó su presidencia a los 70 años y actualmente tiene 74 años. Si Trump ganara la reelección y cumpliera un segundo mandato, tendría 78 años cuando llegara el momento de pasar el testigo en enero de 2025.

