Lula espera la resolución de la Corte Suprema de Venezuela para tomar una posición definitiva

Así como en su momento mostró cierta acritud con el gobierno de Venezuela, el presidente Lula da Silva intenta reparar eventuales daños para no perjudicar su acción intermediadora en la resolución del proceso electoral del 28 de julio. Es que a partir de ese día tanto Nicolás Maduro, el actual jefe de Estado, como su opositor Edmundo González Urrutia se declararon ganadores de la contienda. En una entrevista, dada hoy a una radio brasileña, los periodistas dedicaron una buena cantidad de preguntas a la cuestión venezolana. Lula insistió con firmeza: “Yo solo puedo reconocer (al triunfador) si ellos muestran las pruebas de que fulano tuvo tantos votos y el otro candidato no consiguió empardarlo”.

Los interrogantes de los conductores radiales llevaron al presidente brasileño a precisar algunas definiciones: “Hubo una elección donde la oposición dice que ganó y Maduro también dice que ganó. Entonces, lo que quiero para reconocer al victorioso es saber la verdad de los números”; por eso, “ pregunto dónde están las actas de urnas”. Los periodistas le recordaron que Maduro había señalado como un hecho que las elecciones en Brasil no son auditadas. A eso, Lula replicó: “Él tiene todo el derecho de colocar (las elecciones brasileñas) en jaque. No lo voy a impedir. Pero en Brasil, el ciudadano encuentra en la internet los detalles de cuántos votos tuvo Lula en cada ciudad. Eso no lo veo en Venezuela”. Contó entonces que durante un diálogo que mantuvo con el mandatario caraqueño le llegó a advertir: “Le dije que para él es esencial que el mundo comprenda que hubo una elección limpia y democrática. Y él me respondió que eso es lo que iba a hacer”.

Una de las entrevistadoras insistió: “¿Usted concuerda o no en la nota de apoyo a Maduro que publicó su partido, el PT?” La respuesta fue precisa: “No, yo no concuerdo con ese comunicado. Pero yo no estoy en la dirección de mi partido”. Y a continuación vino otro interrogante: “¿Venezuela vive una democracia?”

--Déjeme decirle con mucho respeto y cariño: el problema de Venezuela será resuelto por Venezuela. Me ocupo de los problemas venezolanos hace ya tiempo. Apenas tenía 21 días de presidencia, en 2003, cuando fui a la asunción del presidente de Ecuador. Allí encontré a Chávez y me contó que tenía un problema con un referendo. Le propuse entonces crear un grupo de amigos de Venezuela. Y allí participaron Brasil, Estados Unidos, España, Argentina y Canadá. El dato concreto es que conseguimos resolver el problema político; hubo un referendo y las cosas volvieron a la normalidad.

“Le voy a preguntar de nuevo ¿Venezuela vive una dictadura o una democracia?” reiteró la conductora del programa. A eso, el mandatario brasileño le respondió: “No es una dictadura. Es un gobierno que tiene un sesgo autoritario, pero no es una dictadura. Y se lo digo porque conocemos muchas dictaduras en el mundo”. Fue entonces que señaló las razones del interés de Brasil en la relación con Venezuela: “Es un país con el que compartimos casi 800 kilómetros de límite. Con ellos llegamos a tener casi 5.000 millones de dólares de superávit comercial y es una nación con la que podemos ser grandes socios en la construcción de una fuerza política”.

Cuestionado sobre si le temía que el actual proceso político de confrontación lleve a una guerra civil en el país caribeño, Lula fue categórico: “No creo en una guerra civil porque pienso que hay muchos otros gobiernos que están dispuestos a ayudar. Queremos que la gente viva em paz em América del Sur. La guerra sólo lleva a la destrucción mientras que la paz lleva al crecimiento económico, la distribución y la riqueza. Eso es lo que espero para los venezolanos. Y vamos a esperar porque ahora le toca a la Corte Suprema de Justicia, que está con las actas, tomar una decisión”.