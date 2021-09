Marcha anti-extranjeros en Chile: los estremecedores relatos de venezolanos

El sábado 25 de septiembre, una violenta manifestación en Chile contra la población inmigrante terminó con golpes y quema de pertenencias de grupos de venezolanos que viven en la calle en situación de indigencia y ahora se quedaron sin nada, con miedo a que se repitan con más violencia estos actos en el país que preside Sebastián Piñera.

La cadena de noticias BBC recopiló los testimonios de muchos venezolanos afectados, que contaron su historia, la mayoría jóvenes que se escaparon de la conocida crisis que vive su país de origen.

"Nos tiraron piedras, botellas, de todo. Y la gente, en vez de ayudar, grababa con sus teléfonos; era como un show para ellos. Nos sentimos humillados, tratados como animales, como una basura", afirmó Bryan, de 21 años, que entró de manera irregular al país por la pequeña localidad de Colchane, ubicada a pocos kilómetros de la frontera con Bolivia.

Venezolanos agredidos en Chile.

Llegó buscando trabajo ante la "insostenible" situación en Venezuela, pero en Chile se encontró con una realidad que está lejos de la que soñaba, y lleva viviendo un mes en la calle, sin trabajo y hasta desalojado por la policía de su carpa donde dormía en una plaza pública de la ciudad de Iquique, al norte de Chile.

La ONU le exige a Chile que ponga fin a las expulsiones masivas de migrantes

"Tuve mucho miedo, quedé solamente con lo que tenía puesto", retrató Bryan lo que fue la marcha anti extranjeros.

Crisis migratoria en Chile

La población extranjera aumentó de 305 mil en 2010 (lo que correspondía al 1,8% de la población total chilena) a casi 1,5 millones en 2020 (7,5% de la población), según la organización Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que recopiló datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Departamento de Extranjería y Migración de Chile.

Esto se explica en parte por el fuerte aumento de la inmigración venezolana, que pasó de ser una comunidad de ocho mil integrantes en 2012 a medio millón en 2020. Según estimaciones del INE, los venezonalos conforman el grupo más grande de extranjeros en Chile (30,5%), seguido de peruanos (15,8%) y haitianos (12,5%).

"Yo entiendo que los chilenos tienen sus leyes y las respeto, pero muchos inmigrantes están desesperados porque, por ejemplo, no todos tienen 500 pesos (50 centavos de dólar) para pagar un baño público. Yo prefiero comprar alimento con ese dinero y dárselo a los niños en vez de gastarlo en un baño", detalló otro extranjero entrevistado por la BBC que responde ante la consulta por la falta de contención para la gran masa de extranjeros que llegaron al país.

"Nosotros sabemos que causamos molestia estando en la calle. A mí tampoco me gusta dormir en la calle, es feo, hay mucha xenofobia, la gente no nos quiere", añade Bryan. "Lo que pasa es que necesitamos plata para pagar un cuarto. Y, además, muchas veces te dicen: '¿Eres venezolano? No, no te puedo arrendar'. Entonces, no nos ayudan", agregó.

JD / CP