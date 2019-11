Marco Enríquez-Ominami dijo que la crisis en Bolivia "es una barbarie" y apuntó contra la derecha latinoamericana

Luego del comunicado del Grupo de Puebla sobre la situación en Bolivia y la renuncia de Evo Morales a la presidencia, uno de sus principales dirigentes,el excandidato a la presidencia de Chile, Marco Enríquez-Ominami, también habló de un "golpe de estado" en el país vecino y agregó que lo que se vive "es una barbarie", responsabilizando a la derecha latinoamericana.

"No es un acto que solamente atenta contra la institucionalidad sino que es una barbarie, porque supone que a partir de ahora la institucionalidad no la garantiza nadie en Bolivia", señaló Enríquez-Ominami en diálogo con PERFIL, y agregó: "Se trata de un presidente que al día de hoy es presidente constitucional. Que habiendo ganado una elección entre 9 y 11 puntos contra el que le sigue se despierta una mañana, convoca a elecciones, anuncia el cambio total y absoluto de la composición del poder electoral y le hacen un golpe".

En esa línea, lo comparó con la situación que vive Chile y le pidió al presidente Sebastián Piñera y a la derecha lationamericana que repudien el "golpe de estado" contra Evo Morales: "Va a afectar seriamente el debate democrático en Chile y en muchísimos países. Con esto que ha hecho la derecha, es irresponsable avivar las voces que están llamando a la renuncia forzada de, por ejemplo, Sebastián Piñera, por eso es que nosotros como Grupo de Puebla hemos sido extremadamente prudentes. Advierto que el silencio de Piñera es su propia condena, es momento de que Piñera levante la voz si no quiere que algún día termine él viviendo esto mismo".

"Esto es lo más parecido a un golpe de estado. Gana la elección por entre nueve y once puntos. Se los digo yo que soy candidato presidencial y perdí tres veces, la democracia requiere de ganadores y perdedores y yo soy un buen perdedor. Perdí contra Piñera dos veces, y reconozco que él es presidente electo", señaló, por otro lado, en dialogo con TN.

Y siguió: "¿Evo Morales no ganó? La denuncia de fraude no alcanzaba a afectar el resultado. Y empieza algo que no es solo un golpe de estado: la barbarie. Intentan linchar gente, dicen que quieren arrestar a Evo Morales".

Cuando el periodista le consultó sobre que Morales no haya escuchado el referéndum que le impedían presentarse a una nueva elección, Enríquez-Ominami contestó: "Eso es política. No estamos en el nivel de la moral ni de los hechos, estamos en la política y efectivamente es un debate".

"Ahora, la OEA (Organización de los Estados Americanos), la misma que hoy se prestó para un juego es la que dijo que Evo Morales tenía derecho a competir", comentó.

Por último, señaló: "Sebastián Piñera, si yo sigo la regla de la barbarie boliviano y la derecha continental del Grupo de Lima que de repente se puso mudo, de la renuncia de Sebastián Piñera. Quiero que se respete el estado de derecho. A esta hora que denuncien la barbarie de la derecha boliviana".

Para finalizar, pidió que se respeten una serie de "garantías mínimas" en Bolivia: "la seguridad de Evo Morales y todo su equipo, la inviolabilidad de todas las embajadas, hay funcionarios y líderes políticos que están buscando donde refugiarse para que no los linchen. Les pido coherencia a la derecha, aquí lo que está en juego es la dignidad de un continente y un pueblo. Todos somos Evo".

ED EA