Mario Negri sobre la situación en Bolivia: "Las Fuerzas Armadas no pueden decir quién se queda y quién se va"

El diputado nacional de la UCR, Mario Negri, condenó la intervención militar en la crisis de Bolivia. En un reportaje que le concedió a TN, el dirigente se diferenció así de la mayoría de los integrantes de Cambiemos, pero evitó hablar de "golpe". En diálogo con Joaquín Morales Solá, Negri advirtió: "Las Fuerzas Armadas no pueden decidir quién se queda o quién se va".

"Las Fuerzas Armadas se tienen que someter a la Constitución y no importa si me gusta o no me gusta el gobierno", dijo Negri. Pero aclaró que la vara debe ser la misma para cualquier país y cualquier gobierno y dijo que Evo Morales tiene responsabilidad en la situación actual de Bolivia.

Crisis en Bolivia: los militares y la policía toman el control de las calles

Entre otras cosas, sostuvo, por haber desoído al pueblo en el referéndum y por las irregularidades en el proceso electoral. El diputado radical exigió elecciones limpias "ya" y opinó que el crecimiento económico no da derecho a alterar las reglas de juego de la democracia, en alusión a lo que, a su juicio, pasó en Bolivia antes de que los militares le pidieran la renuncia a Evo Morales.

"No puede ser que si yo me defino progresista condene lo que pasa en Bolivia y no lo que pasa en Venezuela", manifestó. Sin embargo, pidió que no se permita sentar precedentes antidemocráticos en la región.

En otro plano, Negri sostuvo que tanto la UCR como el PRO van a trabajar para mantener unida a la coalición que pasará a ser oposición a partir del 10 de diciembre.

MC