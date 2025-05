El próximo papa deberá ser una figura de consenso y capaz de "recomponer" las diferentes corrientes con más colegialidad después de un pontificado marcado por profundas divisiones en la Iglesia católica. Así lo analizó el reconocido vaticanista italiano Marco Politi, quien lanzó su pronóstico sobre el cónclave que tendrá lugar a partir del próximo 7 de mayo.

133 cardenales católicos se reunirán bajo los famosos frescos de Miguel Ángel en la capilla del siglo XV, situada dentro del Palacio Apostólico del Vaticano, para elegir al sucesor del Papa Francisco.

El cónclave, que se celebrará a puertas cerradas, señalará al mundo el resultado quemando papeletas en una estufa especial, cuya chimenea emitirá humo negro si no ha sido elegido nadie, o humo blanco si hay un nuevo pontífice.

Cardenales de todo el mundo han sido llamados nuevamente a Roma tras la muerte el 21 de abril de Francisco, un enérgico reformador argentino que dirigió la Iglesia Católica durante 12 años.

Todos los cardenales electores menos cuatro (aquellos menores de 80 años) que pueden votar en el cónclave ya están en Roma, dijo el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni.

El análisis de Politi sobre el cónclave

AFP le consultó al especialista si, teniendo en cuenta que el 80% de los cardenales electores nunca ha vivido un cónclave y se conocen poco, puede esto constituir una dificultad adicional. "Se trata del cónclave más espectacular de los últimos 50 años. Es el primer cónclave en 50 años en el cual hay una fuerte sensación de fractura en la Iglesia. Ese es su principal desafío. Por supuesto, un número enorme de cardenales proviene de los lugares más alejados del mundo y una gran parte de ellos no conoce a los demás, ni los mecanismos del gobierno central de la Iglesia. Porque tal vez sean buenos sacerdotes en su región (...) pero no tienen la experiencia de la máquina central", indicó.

Respecto a un posible riesgo de inmovilismo en el próximo pontificado, manifestó que existe "pero se puede decir irónicamente que habrá una elección entre un papa que frene y uno que avance lentamente". "Se sabe que no habrá un Francisco II. Francisco fue muy impulsivo y cambió las cosas a través de gestos, palabras repentinas, aunque meditadas. Ahora, precisamente porque existe esta idea de reunir a todos de nuevo, se necesita una gestión más cuidadosa, más colegiada. Francisco trabajaba poco en equipo con las oficinas de la Curia, hay cardenales que lo critican porque no convocaba al Colegio Cardenalicio".

También habló de los tres máximos retos que tendrá el próximo santo padre. "Además del abuso, que es un tema recurrente, hay tres desafíos importantes: uno es restaurar un sentido de un sistema de trabajo colegiado, en el cual el papa también toma en cuenta los dicasterios de la Curia. En segundo lugar, más colegialidad con los cardenales, que representan a la Iglesia universal", indicó.

Y sostuvo: "Luego está la cuestión de si el proyecto sinodal de Francisco sigue adelante o no. Cuando Francisco estaba en el hospital, firmó un programa de tres años con tres puntos: promover el papel de las mujeres, rendición de cuentas y cuerpos consultivos. Este es el desafío, ¿su sucesor continuará este programa o lo desechará?"

"¿Qué rasgos prevalecerán en la elección del papa? ¿Personalidad, edad, nacionalidad, cercanía con Francisco?", le consultó AFP a Politi. "Uno de los puntos clave a abordar es la capacidad de revitalizar la Iglesia. Ninguno de los tres últimos papas --Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco-- ha logrado superar la crisis de la Iglesia en sus estructuras diocesanas y parroquiales. Las vocaciones han seguido disminuyendo (...) y eso es motivo de preocupación. El próximo papa debe ser capaz de recomponer, de dar un nuevo impulso a la vida religiosa en la base, de tener presencia internacional, como Francisco, y de hablar con la gente. Es decir, tener carisma. Ratzinger [Benedicto XVI], por ejemplo, no lo tenía, a diferencia de Wojtyla [Juan Pablo II] y Bergoglio [Francisco]", contestó.

Finalmente, fue consultado sobre si el próximo papa puede ser también una total sorpresa. Politi manifestó: "Es una opción. Me parece extraño estos días que no haya emergido un buen conservador como un verdadero candidato. Los ultraconservadores no pueden decidir al próximo papa, necesitan aliarse con el centro. Necesitan un conservador con rostro humano, simpático, que tal vez comunique y luego frene sobre el diaconado, pero con suavidad. Esa figura aún no ha surgido".

