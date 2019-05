por Patricia Valli

De paso por Brasil después de visitar Colombia, el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, disertó en un evento privado y defendió políticas como la ayuda social. “No es caridad sino parte del desarrollo económico”, aseguró. También cuestionó la inequidad del sistema. “Creo en el mercado y en el capital pero se necesita una revolución de valores. Tenemos que diseñar los sistemas que no nos destruyan”, agregó.

Obama llegó a San Pablo para participar como orador principal del Vtex Day, el evento anual de la empresa de plataformas de e-commerce. Tras un fuerte operativo de seguridad, el ex titular de la Casa Blanca habló con foco en educación e innovación. “Me preocupa que nuestros sistemas de educación provean no sólo información sino la forma de analizarla de forma crítica”, dijo también en tiempos de Donald Trump y ‘fake news’.

A lo largo de una hora de charla en la San Pablo Expo, Obama consideró que “la clave es el talento”. “No creo que nadie en Brasil, Argentina o Mozambique se niegue a ser parte de esta revolución”, sostuvo y aclaró que “si el país no invierte en tecnología” no logrará talentos o un ecosistema. “No se puede tener un buen mercado si no hay un buen gobierno, si hay corrupción o si hay que contratar al primo de alguien”, completó. En ese marco, listó a la seguridad jurídica, responsabilidad por las acciones, infraestructura, educación y el sistema impositivo. “Deberían estar felices de pagar impuestos. Lo digo en Estados Unidos y nadie me hace caso”.

Inequidad. Sobre la desigualdad en América Latina, consideró que “la ayuda social no es caridad sino que es necesaria para el desarrollo económico”. En el contexto del evento de tecnología organizado por Vtex, también señaló que las máquinas pueden ser un riesgo para la mano de obra pero remarcó que “lo que la gente puede hacer es ser creativo, inspirar”.

Desde que le entregó la presidencia a Donald Trump, Obama se centró en el trabajo de su Fundación. “Crecemos con la idea de que valemos según lo que tenemos. Pero somos más influyentes cuando podemos inspirar o ayudar a otros”, aseguró en línea con lo que promueve su organización, que beca estudiantes. El caché del ex presidente no fue confirmado por los organizadores. Según los medios de Estados Unidos, llegó a cobrar hasta U$S 400 mil por su participación en conferencias.

Diversidad. A la hora de hablar de su proceso de toma de decisiones en el Salón Oval, Obama dijo que se rodeaba de gente con diferentes opiniones y de distintas procedencias. “Era importante tener mujeres en la mesa porque aportan una perspectiva distinta, así como gente de distintos grupos sociales y étnicos”.

Las mujeres aparecieron varias veces en su discurso, no sólo de la mano de las anécdotas de sus hijas y de su pareja, Michelle Obama, sino para explicar las inequidades históricas. “La mayoría de las maestras eran mujeres, por eso se aprovechó para pagarles poco, como a las enfermeras”, dijo en un pasaje del discurso en el que marcó la diferencia entre los salarios docentes y los ingresos de los banqueros de inversión.

P.V./M.C.