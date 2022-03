Tras hablar con Putin, para Macron “lo peor está por venir”

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que "lo peor está por venir" en el conflicto en Ucrania, luego de mantener una conversación telefónica con su par ruso, Vladimir Putin. El mandatario francés aseguró que Putin está determinado a seguir su ofensiva y que podría "tomar el control" de todo el país.

Los presidentes hablaron durante una hora y media y, de acuerdo a lo que trasmitió Macrón, Putin aseguró que la operación rusa se desarrolla "acorde a los planes" y que podría "intensificarse" si Ucrania no acepta sus condiciones.

El mandatario ruso le reiteró las reivindicaciones recurrentes de Moscú: la "desmilitarización" de Ucrania y que este país se comprometa a ser "neutral", es decir, a permanecer lejos de la OTAN.

Luego de este diálogo, Macrón se comunicó con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pero no trascendieron detalles de lo que conversaron.

El presidente francés había subrayado, durante una conferencia de prensa transmitida el miércoles 2 de marzo que fue Putin el único que “solo y de forma deliberada” eligió la guerra.

"Esta guerra no es un conflicto entre Occidente y Rusia, como a algunos les gustaría que creyéramos. No hay una base de la OTAN en Ucrania. Estas son mentiras. Rusia no es la agredida, es el agresor. Esta guerra no es una lucha contra el nazismo... es una mentira", manifestó.

De todos modos, Macrón se preocupó por marcar la diferencia entre el gobierno ruso y sus ciudadanos a quienes destacó por su heroísmo durante la Segunda Guerra Mundial. Además, evitó usar hacia Putin la categoría de dictador que empleó Joe Biden y aclaró que está dispuesto a seguir dialogando con él para intentar que ponga fin a la ofensiva.



RB/FL